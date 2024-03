Ismét be kellett vetni a hókotrókat

Hargita megyében a Bucsinon és a Madarasi Hargitán hullott jelentősebb mennyiségű hó, itt a hóvastagság helyenként a tíz centimétert is meghaladta a reggeli órákban.

Ezzel szemben a háromszéki Lakóca-tetőn a 25 centimétert is meghaladta a hóvastagság csütörtökre virradóra. Csíkszeredában is havazott, ám a hóvastagság az egy centimétert sem érte el és napközbenre már el is olvadt.