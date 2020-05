Igencsak kérdőjeles az idei nyaralás

Alaposan át kell gondolni a nyári terveket. Nagy valószínűséggel idén nem jutunk el messzire. Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Belföldi turistákra számítanak

A csíkszeredai Fenyő Travel képviselője, Tódor Etelka arról beszélt, hogy bár aggódnak, hogy milyen lesz az elkövetkező időszak, de nem pánikolnak, figyelik a fejleményeket, hogy mikor tudnak nyitni, vendégeket fogadni. A Székelyhonnak elmondta, jelenleg egy nagy beruházáson dolgoznak, amellyel legalább jól tudtak haladni.

A pünkösdi foglalásokat, a vendégek kérése alapján áttettük jövő Pünkösdre. A májusi és júniusi foglalások esetében felajánlottuk, hogy visszaadjuk az előleget, vagy azt felhasználhatják más foglalások esetén.

Alkalmazottaink kényszerszabadságon vannak, akik dolgozunk, már forgatókönyveket készítünk, hogy a nyitáskor hogyan tegyünk eleget a biztonsági előírásoknak. Nagy kérdőjelek vannak, várjuk a hivatalos bejelentéseket. Reméljük, hogy legalább július-augusztusban fogadni tudjuk a vendégeket” – sorolta Tódor Etelka, aki szerint

idén elsősorban belföldi vendégekre számítanak.

Számolnak azzal, hogy turizmus az üzleti, gazdasági szféra egyik legerősebben érintett ága lesz, hiszen utazni, kirándulni, nyaralni nem létszükséglet.

Megértő turisták kellenek

A Maros Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal vezetője, Liviu Todoran arra számít, hogy a kialakult helyzet miatt

már a közeljövőben számos panaszuk lesz a nyaralások, kirándulások kapcsán.

Bízik abban, hogy az utazási irodák nagy többsége megpróbálja békés úton megoldani az utak átütemezését, értékjegyet biztosít a foglalások fejében. „Az irodák hivatkozhatnak arra, hogy az előlegeket már továbbították a szállodák felé, így nem tudják visszaadni.

Mindenképp fontos megnézni, hogy mit tartalmaz a szerződés, amit megkötöttünk a cégekkel, és alaposan mérlegelni, hogy mit ajánlanak, hiszen általában ők is a békés megoldás hívei.

Az is fontos, hogy az ajánlat ne csak szóban történjen, hanem vessék papírra, vagyis a szerződéshez csatoljanak egy mellékletet vagy kössenek új szerződést. Arra is oda kell figyelni, hogy ha az eredeti szerződést egy bizonyos céggel kötöttük meg, akkor a második is ugyanazzal legyen, ugyanazon személy nevére. Ha az első az egyik házastárs nevére íródott, akkor a második is az ő nevén legyen.

Arra biztatom a fogyasztókat, utazni vágyókat, hogy legyenek türelmesek, megértőek, hiszen az utazási irodák, szállásadók is nehéz helyzetben vannak. Találják meg velük a közös hangot”

– javasolta a fogyasztóvédő, aki arról is beszélt: félő, hogy ha nem tudnak a turisztikai cégek talpon maradni, akkor csődöt jelentenek, klienseik pedig bottal üthetik a nyomát a foglalások ellenértékének.