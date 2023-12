Fontos oktatáspolitikai hibákra világítanak rá a PISA-felmérés gyenge eredményei

A román nyelv kisebbségi oktatásában tíz éve vezették be az első, új szemléletű tananyagot. Akkor még nem merték kimondani azt, amit most már a többség is kimond, hogy idegennyelvi módszerekkel tanítandó második nyelv. Tíz éve bevezették, építkező rendszerben – előbb az előkészítő, majd az első, második stb. osztályban –, de azóta semmilyen továbbképzést nem tartottak annak a pedagógustársadalomnak, amelynek ezt az új szemléletű románnyelv-oktatást kell alkalmaznia.”

Ehhez képest Finnországban például öt éven keresztül tart a felkészítés a tanárképző intézetekben, ezzel párhuzamosan az oktató tanárokat is képzik, és csak azt követően vezetik be az új szemléletű tananyagot, hogy levonták a következtetéseket, mindenki választ kapott a kérdéseire, megértette a követelményeket és az új tananyag teljes filozófiáját. „Nálunk ez pont fordítva történik:

Öt-nyolcban már rohanunk a tananyaggal, vizsgára készítjük fel a gyermekeket. Ilyen körülmények között viszont bármilyen kompetenciafejlesztést is írnak elő, ha az oktatási folyamatot a vizsgára való felkészülési roham jellemzi, a lexikálistudás-átadás erősödik. Hatodik osztályban az országos értékelés már a PISA-felmérési rendszerben történik, ott is már tudományok vannak, miközben mi külön tanítjuk a biológiát, a fizikát, a kémiát, és nagyon sok helyen elméleti, nem gyakorlati síkon”

Legalább viszonylag jól érzik magukat az iskolában

Ami pozitívumként említhető Románia esetében – azon kívül, hogy nagyjából a 2018-as méréshez hasonló eredményt ért el a PISA-felmérésen, azaz nem követte a romló OECD-átlagot –, hogy az iskolai jólétre vonatkozó eredményei jobbak a nemzetközi átlagnál. A romániai diákok 83 százaléka számolt be arról a 2022-es felmérésen, hogy könnyen barátkozik az iskolában (az OECD-átlag 76%), és 50 százalékuk úgy érezte, beilleszkedett a diákközösségbe (az OECD-átlag 75%). Eközben 17 százalékuk válaszolta azt, hogy magányos az iskolában, és 15 százalékuk érezte magát kívülállónak vagy olyannak, aki kimaradt az iskolai életből (az OECD-átlag ez esetben is magasabb, 16% és 17%). Romániában 2018-ban is nagyjából hasonlóak eredmények születtek. A felmérés eredményei szerint 2022-ben a romániai diákok 11 százaléka számolt be arról, hogy elégedetlen az életével. 2018-ban ez az arány kisebb, 9 százalékos volt. Az OECD-átlag viszont ez esetben is magasabb: a 2015-ös 11 százalékról 16-ra nőtt 2018-ra, 2022-re pedig elérte a 18 százalékot azoknak a diákoknak az aránya, akik elégedetlenek az életükkel.