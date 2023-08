Egy ukrán tengeri drón miatt még drágább lesz az üzemanyag Székelyföldön?

Nagyot nézhetnek, akik havonta egyszer járnak tankolni, ugyanis amíg néhány hete még mindenhol hét lej alatt árulták a benzint és a gázolajat, mára szinte mindenhol hét lej felett kapni az üzemanyagot.

Csíkszeredában a Zöld Péter utcai Petromnál 7,1 lej a benzin és 7,31 a gázolaj literenkénti ára; Székelyudvarhelyen a II. Rákóczi Ferenc utcai Petromnál is hasonló árakkal dolgoznak, akárcsak Gyergyószentmiklóson a Bălcescu utcai Petromnál. Sepsiszentgyörgyön is megnéztük: ott is banira pontosan a fentebb jelzett árakon lehet tankolni. Aki más üzemanyagtöltő-állomás áraira is kíváncsi, ajánljuk a naprakész Peco-online.ro oldalt.

Miért drágul az üzemanyag?

Azt már „megszokhattuk”, hogy