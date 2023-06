Drágábban repülhetünk, mégis egyre többen választjuk

David Cicero a nehézségekről annyit mondott, hogy gond van a személyzettel és a repülőgépekkel is.

Főleg az interkontinentális járatok jegyárai nőttek meg jelentősen az elmúlt időszakban, és ezeket úgy lehetne némiképp mérsékelni, ha több társaságot be tudnának vonzani Romániába, így nagyobb konkurencia alakulna ki.

A járványidőszak után az interkontinentális utazások árai 30 százalékkal növekedtek. Mi több, az orosz-ukrán háború miatt a repülőgépek ki kell kerüljék az orosz légteret, ez is pluszköltségeket eredményez.

Hirdetés

Ugyanakkor az európai járatok jegyárai is növekedtek, és még mindig vannak késések. Ez is a személyzet- és a repülőgéphiánynak tudható be, valamint az üzemanyag- és a személyzettel járó költségek növekedésének. Ami a jövőt illeti,