Bukarest és a kurucok

És hogy a végére mindennek székely vonatkozása is legyen: az eredetileg a Veszprém megye területén fekvő Bercheny településhez köthető Bercsényi család Imre nevű őse Báthory Kristóf erdélyi fejedelem kegyeltjeként 1577-ben adományt nyert a marosszéki Székes és Kendő (Zekes et Kendeo) községekre; ettől kezdve használták a Bercsényiek a székesi előnevet. A romai katolikus vallású Imre kápolnát is építtetett Székesen, sőt a mikházi ferences kolostor építéséhez is hozzájárult. 1601-ben hunyt el, a mikházi ferences szerzetesek sírboltjában van eltemetve.