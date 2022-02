„Megfoganhat” az állami lombikprogram

A meddőség manapság a reproduktív korban levő népesség szinte 10-15 százalékát érinti, és emelkedő tendenciát mutat, így nem csoda, hogy egyre többen fordulnak a mesterséges megtermékenyítés lehetőségéhez. Ehhez azonban Romániában mélyen a pénztárcába kell nyúlniuk a gyermekre vágyóknak. Rajtuk segítene most két tervezet is, amelyek közül, ha bármelyik életbe lép, száz százalékosan támogatná a meddőségi eljárásokat az állam.

Egyre több olyan pár van, amelyik bár szeretne gyermeket, nehezen jön össze neki • Fotó: Fivmures.ro

Úgy tűnik, megszületett az elhatározás az ügyben való előrelépéshez: múlt héten többpárti összefogással iktattak a képviselőházban egy meddőségi eljárást támogató törvénykezdeményezést, pár napra rá pedig Gabriela Firea családügyi miniszter is ismertette az ezzel kapcsolatos elképzeléseit.

Anyagilag nagyon megterhelő

A törvénytervezet egyik kidolgozója, Csép Éva Andrea RMDSZ-es képviselő elmondta, azt látják, hogy ha nem jön össze a baba, a pár pedig meddőségi kezelésekre, valamint lombikprogramra szorul, az nagyon megterhelő a családoknak nem csak lelkileg, hanem anyagi szempontból is.

Sok érintett párt éppen az tántorít el az eljárástól, hogy két-háromezer euró körül mozog a mesterséges megtermékenyítés, a román egészségügyi rendszer pedig nem támogatja a beavatkozást, csupán annak bizonyos részeit

– magyarázza a képviselő. Eddig a meddőségi kezelések egy részét támogatták, voltak programok, amelyeken keresztül igényelni lehetett állami támogatást, de ezek meg sokaknak teljesíthetetlen feltételeket szabtak, s ha a feltételek teljesültek is, akkor sem biztos, hogy éppen volt pénz abban a „kalapban”.

A javaslatról

A javaslat szerint az in vitro, avagy lombikbébi-eljárásokat, továbbá a mesterséges megtermékenyítési eljárásokat teljes egészében az egészségbiztosítási alapból fedezné az állam legtöbb három alkalommal, amennyiben a jövendőbeli édesanya kora 24 és 40 év között van az első beavatkozás idején. „A kor azért fontos, mert negyven év után már igencsak romlik a nők teherbeesési esélye, de ha valaki negyvenévesen még nekifog, van ideje 42-43 éves koráig erre a három támogatott beavatkozásra.

A statisztikák és a szakemberek szerint ugyanakkor akinek három alkalommal nem sikerül teherbe esnie, annak már nagyon kicsi a valószínűsége, hogy utána sikeres legyen a mesterséges megtermékenyítés, ezért lenne korlátozva három alkalomra a támogatás

– fejtette ki a Maros megyei politikus. Hozzátette, ők a tervezetben 1500 és 20 ezer lej közötti költségek megtérítését határozták meg, ugyanakkor azt, hogy a támogatott kötelezően legalább 12 hónapja kell rendelkezzen állami egészségügyi biztosítással, és orvosi előírással igényelheti a támogatott beavatkozást. Fontos kiemelni, hogy a projekt nem csak a házaspároknak szól, hanem az olyan pároknak és egyedülálló nőknek is, akiknél különböző okokból kifolyólag természetes módon nem jöhet létre a terhesség.

Sikerrátát várnának el

A képviselő hozzátette, a javaslatukban szerepel, hogy ezeket az összegeket magán és állami szolgáltatók is el tudják számolni majd, azonban két év után szeretnék, hogy legalább harmincszázalékos sikerrátája legyen az intézménynek.

Ez azért fontos, mert ha elindul egy ilyen program, lehet, hogy egyből mindenki beültetési központokat fog nyitni csak azért, mert elszámolhatók ezek a költségek. Mi azonban nem szeretnénk, hogy azok a családok, amelyek erre rá vannak kényszerítve, ne komoly, megbízható és kiszámítható szolgáltatókhoz kerüljenek.

A tapasztalat azt mutatja, hogy jó ezt leszabályozni, s nem visszaélni a bizalmával ezeknek a pároknak, akiknek amúgy is minden egyes beavatkozás felkészülési folyamatot igényel, a kezelési időszak is rendkívül megerőltető fizikailag és lelkileg is, és a kezelés sikerességét vagy sikertelenségét is nehéz megélni” – fogalmazott Csép Éva Andrea, rámutatva, hogy az elvárt sikerrátától remélik, hogy komoly, megbízható cégekkel kerülnek kapcsolatba ezek a párok és nők.

Lépett a minisztérium is

A múlt héten iktatott törvénytervezet után vasárnap Gabriela Firea családügyi miniszter jelentette be, hogy az in vitro megtermékenyítési eljárások elszámolására vonatkozó országos programot szeretne kidolgozni. A tárcavezető elmondása szerint

legtöbb 4500 eurós összegben részesülhetnek majd a beavatkozást igénylők, akik párok, házasok vagy egyedülállók is lehetnek.

Gabriela Firea bukaresti főpolgármesterként kezdeményezett a román fővárosban egy hasonló programot, amely több mint ötszáz baba születését eredményezte, és több mint száz további terhesség van folyamatban. Ezt a programot terjesztené ki országosra a miniszter.

A két tervezet között sok a hasonlóság – mondja Csép Éva Andrea –, a lombikprogramra készülő nők életkora és az összegek közt van némi eltérés, és Firea programja nem beszél elvárt sikerrátáról. „Jó, hogy mindenkinek fontos lett ez a dolog, hogy nem csak a mi törvénykezdeményezésünk van, hanem a kormány is hasonlóan gondolkodik, s akkor remélhetőleg minél hamarabb életbe léptethető az egész. A családügyi miniszter egyeztetett az egészségügyi miniszterrel is, ami azért jó, mert sokkal könnyebb kormányhatározattal módosítani már meglévő törvényeket, amelyek már beszélnek mesterséges megtermékenyítésről, mint egy teljesen új törvényt elfogadtatni.

Egy teljesen új törvény, amíg végigmegy a két házon, eltelik egy félév, inkább egy év.

A Firea által meghirdetett program egy kormányhatározat, illetve egy sürgősségi kormányrendelet elfogadását feltételezi, amelyet a kormány, amennyiben minden kormánypárt prioritásként kezeli, akkor nagyon hamar gyakorlatba ültethet” – összegzett az RMDSZ-es képviselő.