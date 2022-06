„…tartozunk. Össze is, meg az ügynek is”

– Életútja számos különböző nyelvterülettel, településsel és történettel van teletűzdelve. A sokféle életesemény hogyan befolyásolta a saját identitásának megélését?

– Száz százalékig magyar közegben nem hiszem, hogy éltem valaha is. Szülőfalum, Zabola 75 százalékban magyar, 25 százalékban román. A település roma lakossága is magyarnak vallotta magát, vallja most is. Én kamaszként már gyakrabban voltam máshol, mint otthon: budapesti kórháztúra bécsi kitérőkkel, aztán bentlakásos iskola Sepsiszentgyörgyön, majd egyetemi évek Kolozsváron, jelenleg Nagyváradon élek.