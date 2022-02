Bértérképen nézhető, hol mennyit kerestek átlagosan az informatikusok

Köztudottan az IT-szektor (információs technológia) az egyik legjobban fizetett szakma Romániában, most azonban egy bértérkép is készült, amely megyére bontva mutatja meg, hogy hol mennyit keresnek az informatikusok. Az Országos Statisztikai Intézet adataiból készült térkép szerint Kolozsváron keresnek a legjobban, több mint 7700 lejt átlagosan, míg Hargita megyében visznek haza a legkevesebbet, 2140 lejt. Az érintettek szerint szinte hihetetlen ez a hatalmas különbség.

„Azzal szoktam viccelni, hogy ha valamelyik reggel egy autóbusznyi programozót hoznának, akkor én egy fél óra alatt el tudnám »adni« az egészet” – mutat rá Szathmáry Zsolt. Úgy véli, a Maros megyei adatok reálisnak tűnnek a bértérképen, amelyből az is kitűnik, hogy Kovászna megye mennyivel jobb helyzetben van Hargita megyéhez képest. „A Kovászna megyei IT-s világ, ha nem is fejlettebb, de keményen versenyzik Maros megyével.

De nagyon fejlődik ezen a téren Brassó, Temesvár, Jászvásár is, ezek mind olyan központok, ahol nagyon komoly felsőfokú IT-képzés van” – vélekedik Szathmáry Zsolt. A HR-menedzsmentben is jártas szakember úgy látja:

Az informatikusok, programozók fizetésén az is meglátszik, hogy nem kell tízszázalékos személyi jövedelemadót fizetniük, de Balázs Endre szerint jelen pillanatban is hiány van jó IT-szakemberekből, és ha vonzóvá kell tenni ezt a szakmát, akkor az adómentesség is ennek egyik módja lehet.

olyan „gyári munkás” is, aki mondjuk kódot ír, és 2500 lejt visz haza havonta, ám az elemző, projektvezető egy nagy projektben Maros megyében is megkeres 3000 eurót.

Ugyanakkor Balázs Endre rámutat, az IT pont olyan széles fogalom, mint a marketing vagy a gyártás, vagy esetleg az orvostudomány, ebben is van minden:

A Maros megyei adatokat reálisnak látja a marosvásárhelyi Navigator Software társtulajdonosa és igazgatója, Balázs Endre is. A 2008 óta a számítástechnikai piacon jelenlévő cég vezetője azonban hozzáteszi: egy szám önmagában nem jelent semmit. „Azt is kell nézni, hogy milyen életszínvonalat tudunk megvalósítani belőle. Kolozsváron már 3-4 euróért adnak egy kávét, de Marosvásárhelyen még kapunk egy euróért, maximum kettőért akármelyik étteremben” – von párhuzamot a cégvezető. Hozzáteszi, hogy ez a szakma projektorientált, a piac irányítja.

Hamis kép Hargita megyéről

Az elkészült bértérképről, és főleg a sereghajtó Hargita megyei fizetésekről kérdeztük Simon Károlyt, az IT Plus Klaszter elnökét is. A szakember a Székelyhonnak elmondta:

nehéz megítélni az eredményeket, miután a vonatkozó újságcikkek alapján nem lehet megismerni a kutatás módszertanát, az adatsorokat.

„Nem mondom azt, hogy egyáltalán nem lehet különbség egy bukaresti, egy kolozsvári vagy egy székelyföldi informatikus fizetése között, de biztosan közel sem ekkora. Sőt, a pusztán csak ebből a földrajzi szempontból adódó különbségek valószínűleg minimálisak” – fogalmazott Simon Károly. Hozzátette, sok olyan tényező lehet, amely befolyásolhatja egy ilyen kimutatás eredményeit.

Semmit nem tudunk arról, hogy pontosan milyen adatokat vettek alapul, hogyan dolgozták fel és szűrték ezeket, hogy pontosan milyen munkaköröket vettek figyelembe, milyen végzettségű szakembereket, milyen cégeknél.

Hogyan kezelték azokat a cégeket és alkalmazottaikat, amelyeknek székhelye valamelyik nagyobb városban van, de munkapontokat működtetnek kisebb városokban is? Figyelembe vették-e az egyéni vállalkozásokat, illetve a kis vállalkozások esetében osztalékokból származó jövedelmeket? És megvizsgálták-e, hogy az ilyen egyéni és kisvállalkozások arányának szempontjából van-e különbség a nagyobb városok és vidéki települések között? És így tovább. Nagyon sok az ismeretlen ahhoz, hogy én biztonsággal tudjam véleményezni ezt a tanulmányt, de ami biztos, hogy ebben a formában nem reális” – fogalmazott a szakember célozva arra, hogy a bértérkép szerint míg Kolozs megyében 7735 lejes egy IT-s átlagfizetés, addig Hargita megyében csupán 2140 lejt keresnek átlagban az informatikusok. Hozzáteszi:

nyilván vannak különbségek az egyes cégekre jellemző fizetésszintek szempontjából, de ezek nem pusztán csak a lokációkra vezethetők vissza.

Például, azok a kisebb cégek, amelyek kizárólag a helyi piacra fejlesztenek, valószínűleg nem tudnak olyan órabéreket elkérni az ügyfelektől, mint azok a vállalatok, amelyek a globális piacra dolgoznak, nemzetközi partnerekkel. Természetesen a konkrét munkakörökből adódó különbségek is vannak a fizetések között.

Mindezek mellett azt kell mondanom, hogy én nagyon sok informatikust, programozót ismerek, de olyat nem igazán, akiről feltételezném, hogy hajlandó lenne ezért az alig több mint kétezer lejes összegért 8 órás munkát vállalni. És ráadásul, itt átlagról beszélnek, szóval ennek köze nincs a valósághoz

– fogalmazott az IT Plus Klaszter elnöke. Úgy véli, ha ez a különbség valóban létezne, akkor nem tapasztalnák azt, hogy számos fiatal szakember költözik haza például Kolozsvárról, vagy más nagyobb városokból. Rámutatott arra is, hogy ilyen jelentős jövedelemcsökkenést biztosan nem vállalnának be ahhoz, hogy Székelyföldre hazaköltözzenek.

Mi éppen azt szoktuk hangoztatni, hogy az IT-szakma előnye, hogy nem kötődik annyira a helyi infrastruktúrához, a földrajzi határokhoz, a programozók bárhonnan eljuttathatják fejlesztéseiket a teljes nemzetközi piacra

– magyarázza Simon Károly. Úgy gondolja, hogy nem csak, hogy nem ad reális eredményeket ez a bértérkép, de még károsnak is tartja ebben a formában a publikálását, mivel egy teljesen valótlan képet ad a helyi informatikai ágazatról.