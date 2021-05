Amit a digitális Covid-igazolvánnyal kapcsolatban eddig tudni lehet

Képünk illusztráció • Fotó: Frontex.europa.eu

Miről döntött az Európai Unió?

Az uniós tárgyalók megállapodtak abban, hogyan lehet majd használni az új igazolványt, amely egy évig lesz érvényben. A dokumentum igazolja, hogy birtokosa megkapta a COVID-19 elleni vakcinát, vagy az utóbbi hat hónapban átesett a koronavírus-fertőzésen, vagy pedig nemrég készült teszt negatív eredményével rendelkezik.

Az igazolvány minden uniós tagállamban, plusz Liechtensteinben, Izlandon és Norvégiában is érvényes lesz. Azok a személyek kaphatják meg, akik az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinák valamelyikével oltatták be magukat. Az EMA ez idáig a Pfizer-BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca és a Johnson&Johnson által kifejlesztett oltóanyagokat hagyta jóvá.

Az egyes tagállamok eldönthetik ugyanakkor, hogy olyan oltóanyaggal elvégzett oltásról szóló igazolást is elfogadnak-e, amelyet egy másik tagállam saját eljárásban engedélyezett. Pl. Magyarország az orosz Szputnyik V és a kínai Sinopharm vakcinákat is használja, de az egyes tagállamok döntenek arról, hogy ezeket érvényesnek tekintik-e vagy sem.

Ki juthat hozzá az igazolványhoz, és mihez kezdhet vele?

Az igazolvány birtokába juthatnak azok az állampolgárok, akik felvették a COVID-19 elleni vakcinát, vagy az utóbbi néhány napban elvégeztek egy PCR-tesztet, amelynek eredménye negatív. Ha átestek már a betegségen, ezt igazolniuk kell egy hat hónapnál (180 nap) nem régebbi pozitív PCR-teszteredménnyel. A szerológiai teszteket még nem ismerik el a korábbi fertőzés bizonyítására, de az Európai Bizottság fontolgatja, hogy ősszel számításba vegye ezek alkalmazását is.

Az igazolvány célja az EU-n belüli szabad mozgás megkönnyítése, és nem az, hogy a tagállamok ezt vegyék alapul a kulturális rendezvények újranyitásához,

bár a tagállamok dönthetnek úgy, hogy saját szabályokat dolgoznak ki az európai egészségügyi bizonyítvány külföldi utazásoktól eltérő célokra történő használatára vonatkozóan.

Az igazolvány birtokosaként karanténkötelezettség és PCR-teszt nélkül lehet beutazni az EU minden tagállamába?

Nem feltétlenül. Az EU-s tagállamoknak jogában áll bevezetni plusz intézkedéseket – karantén- vagy tesztkötelezettséget – határaikon, de csakis indokolt esetben, amikor az intézkedés arányos a felmerülő közegészségügyi veszéllyel. A korlátozó intézkedések bevezetéséről a tagállamoknak legalább 48 órával előre tájékoztatniuk kell a többi tagállamot és az Európai Bizottságot, megindokolva a döntést és meghatározva a korlátozás időtartamát, illetve az esetleges kivételeket.

Emellett minden tagállam egyénileg dönthet arról is, hogy például már az egy adaggal beoltott személyek beutazását is engedélyezi az ország területére.

Az egyes tagállamok dönthetnek úgy is, hogy a pozitív PCR-teszt érvényességi idejét lecsökkentik a javasolt 180 napról azon személyek esetében, akik a teszttel kívánják igazolni, hogy immunizáltak, és nem kaptak védőoltást, vagy az elmúlt néhány napban nem volt negatív PCR-tesztjük. Egy tagállam sem fogadja el azonban azokat a PCR-teszteredményeket, amelyeket nem erre felhatalmazott egészségügyi személyzet végzett.

Ingyenesek lesznek a PCR-tesztek?

Nem. Bár az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy az unió Szükséghelyzeti Támogatási Eszközéből 100 millió eurót a SARS-CoV-2 fertőzést érzékelő tesztek megvásárlására költ, még nem tudni, hogy milyen feltételek mellett lehet ezeket a teszteket felhasználni, mint ahogy azt sem, hogy nem fognak-e elsőbbséget élvezni ezek esetében bizonyos lakossági kategóriák, mint például a határon át munkába vagy iskolába ingázók, vagy az orvosi ellátás miatt utazók. A tagállamok azt is egyénileg dönthetik el, hogy korlátozzák-e a tesztek árát, amelyekre a be nem oltott személyeknek továbbra is szükségük lesz.

Melyek a következő lépések az igazolvány hatályba helyezése előtt?

Az ideiglenes megállapodás jóváhagyásáról először az EP Állampolgári Jogi Bizottsága dönt, majd a június 7-e és 10-e között zajló plenáris ülésen a teljes parlament szavaz, ezt követően az Európai Tanács hozza meg a végleges döntést. Uniós források szerint az igazolvány bevezetéséhez szükséges technikai háttér kísérleti tesztelései kielégítően haladnak; a 30 résztvevő országból 18 sikeresen elvégezte a tanúsítványokon feltüntetendő QR-kódok leolvasására és a dokumentumok hitelességét igazoló kulcsok letöltésére irányuló teszteket.