A turizmus békeidőben működik igazán jól

Bár az év elején még úgy nézett ki, jó nyaraló szezonra számíthatnak az utazási irodák, a jó kezdet megrekedt, miután kitört a szomszédos háború. Az áremelkedések, a koronavírus-világjárvány, legújabban pedig a majomhimlő is „aggasztja” a nyaralni vágyókat, a szakember szerint azonban a nyár kezdetével kezdenek felébredni a turisták is.

Az első egy-két hónap forgalmából a szakma eldöntötte, hogy ez egy jó év lesz. Nagyon jó előfoglalási kedvezmények voltak, amiről azt hittük, hogy el fognak tűnni, mert olyan időket élünk, hogy nem lehet tervezni előre, nem lehet tudni, mi lesz, és az emberek óvatosabbak – értékelt lapcsaládunk megkeresésére Kelemen Barna, az egyik marosvásárhelyi utazási iroda vezetője. Mint mondta, ő maga valóban arra számította, hogy az lesz a trend, hogy az utazni vágyók lesik a last minute ajánlatokat, és a nyaralás előtt egy-két héttel foglalnak, de előrejelzése nem vált be.

A régi-új trend viszont sajnos nem bizonyult tartósnak, a jól induló szezon gyorsan megtorpant, miután kitört a szomszédban a háború, az emberek pedig azt tapasztalták, hogy folyamatosan drágul a mindennapi élet, a pandémiáról is úgy tűnt, hogy lecseng, aztán volt egy visszaesés, amikor lezárták Kínát, Németországban is rekordszámú Covid-fertőzésekről kezdtek beszélni, az emberek megijedtek, mint ahogy az egyre gyakrabban elhangzó majomhimlő sem segít az utazási kedvnek.

Ez látható azon is, hogy bár a június is megkezdődött, sokan még mindig kivárnak a nyaralásról szóló döntés meghozatalával, vagy épp a napokban véglegesítették, hogy igenis elmennek valahová. Kelemen Barna is úgy véli, hogy

– mutatott rá az utazási szakember. Hozzátette: nyilván van, akit nem befolyásol ez, hiszen a bátrabbak utaztak világjárvány alatt is, akkor is, ha zöldútlevél vagy PCR-teszt kellett. Azonban van egy réteg, akiknek kedvét szegik a rossz hírek.

amikor rájönnek, hogy már nincs mire várni, amikor elindulnak az első charterjáratok, mert az embereknek kell egy visszaigazolás, hogy na mennek a gépek, lehet nyaralni. „Az emberek hiába várnak már, nem is ajánljuk nekik, mert aztán az lesz, hogy mindenki egyszerre akar menni, és nem lesznek helyek. Már most van, hogy küzdünk egy-egy adott úticéllal, adott dátumon” – hangsúlyozta a szakember.

Az áremelkedésekről az utazási szakértő úgy vélekedett, nem igaz, hogy jóval drágább lenne most elutazni, mint az eddigi években. „Tény, hogy tapasztalható itt-ott áremelés, de az előző években is volt, hogy egyik évben drágább volt, másik évben olcsóbb volt egy-egy célpont. Lehetett hallani, hogy volt egy nagyobb utazásszervező, aki a már lefoglalt és kifizetett utazásokra 40–50 eurós plusz költséget számolt fel üzemanyagfelárként. Az is igaz, hogy két év pandémia után egyesek igyekeznek behozni a kimaradt bevételeket, de mondjuk 30–40 euróval kerül többe egy hét egy szállodában egy főnek, mint egy évvel ezelőtt” – mondta Kelemen Barna, aki szerint ez is érthető, hiszen ahogy nekünk itthon drágább lett az étel, az üzemanyag, az energia, úgy máshol is pont ilyen problémákkal küszködnek.