A lehetséges tanévkezdés részleteiről beszélt a tanügyminiszter

A tárcavezető arról is beszélt, hogy a sporttevékenységek, testnevelésórák mindenképpen a szabadban zajlanak, és néhány tanórát – például a zene- vagy rajzórát – is meg lehet tartani szabad levegőn, ha az időjárás megengedi, ez azonban minden esetben a tanintézet döntésén múlik – számol be az Agerpres.

Az iskolai maszkviselés kapcsán a miniszter rámutatott, ezt törvény írja elő,

jelen pillanatban csak az 5 évesnél kisebb gyerekek mentesülnek a maszkviselési kötelezettség alól.

Ugyanakkor kiemelte, az óvodások és az elemisták esetében az egészségügyi minisztérium hozza meg az erre vonatkozó döntést.

Hozzátette, mind a zöld, mind a sárga forgatókönyv alkalmazása esetén kötelező lesz a higiéniai szabályok és a közegészségügyi intézkedések betartása az iskolákban. Arra a felvetésre, hogy a 30-as létszámú osztályokban miként biztosítják a másfél méteres távolság betartását, a tárcavezető azt mondta:

utasították a megyei tanfelügyelőségeket, hogy augusztus 12-éig vizsgálják meg az egyes tanintézetek helyzetét, azonosítsák az esetleges problémákat, és szeptember 14-éig közösen megtalálják majd a megoldást ezekre.

Kérdésre válaszolva Anisie rámutatott, zöld forgatókönyv esetén a gyerekeknek kötelező módon iskolába kell menniük, a szülők nem tarthatják otthon őket elővigyázatosságból. „Ha a megyei vészhelyzeti bizottság és a közegészségügyi igazgatóság azt mondja, hogy nem áll fenn semmiféle veszély, nem értem, miért ne vennének részt az órákon a tanulók” – érvelt.

