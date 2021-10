A lakossági áramfogyasztók jó része a gyakorlatban januártól lesz haszonélvezője az energiaárak befagyasztásának

Ha ők nem kötnek új szerződést, akkor a jelenlegi szolgáltatónál maradnak, és azt az árat fizetik, amelyet az a vállalat alkalmaz január elsejétől.

Erről a fogyasztók a novemberi, decemberi számlákkal együtt kell kapjanak majd tájékoztatót, érdemes lesz azokat figyelmesen átolvasniuk, és az abban kínált árat összehasonlítaniuk a szabadpiaci árakkal, hogy eldönthessék, érdemes szolgáltatót váltaniuk, vagy megéri a mostani szolgáltatónál maradniuk

– tudtuk meg Nagy-Bege Zoltántól.

A kilowattóránkénti 0,291 lejes állami támogatásnak szerződéstípustól és szolgáltatótól függetlenül a legtöbb lakossági fogyasztó haszonélvezője lesz. Az öt hónapra szóló 1500 kWh-ban meghatározott fogyasztási határ ugyanis elég magas érték, visszaosztva 300 kWh átlagfogyasztást jelent havonta, és az Országos Energiaszabályozó Hatóság adatai szerint a fogyasztók 90 százaléka ennél nem fogyaszt többet havonta – tájékoztatott az ANRE alelnöke.

Egyébként a kormány becslése szerint országszerte mintegy 6 millió család részesülhet az említett kedvezményekből, amelyek közvetlenül beépülnek a számláikba, anélkül, hogy a fogyasztók bármit is kellene tegyenek érte.

A törvény szerint 2021. november elseje és 2022. március 31. között a háztartások, a kis- és közepes vállalkozások, a magánorvosi rendelők és a szabadfoglalkozásúak, a mikrovállalkozások, egyéni és családi vállalkozások, vállalkozói engedéllyel rendelkező természetes személyek (PFA), a köz- és magánkórházak, állami és magán oktatási intézmények és bölcsődék, a civil szervezetek, az egyházak, az állami és magán szociális intézmények áram- és földgázszámlájának kifizetését támogatja az állam. A gazdasági tevékenységeket végző kedvezményezetteket – kis- és közepes vállalkozásokat, szabadfoglalkozásúakat, mikrovállalkozásokat, egyéni és családi vállalkozásokat – úgy támogatják, hogy az elektromos energia általános forgalmi adóját (áfa/TVA) 19 százalékról 5 százalékra csökkentették, és nem kell befizetniük a zöldkártya- és a magas hatású kogenerációs illetéket sem. A földgáz esetében is hasonlóan jártak el, szintén 5 százalékra csökkent az áfa, és további illetékek befizetése alól is mentesítették ezeket a vállalkozásokat. Bende Sándor, a képviselőház ipari szakbizottságának RMDSZ-es elnöke az állami árszabályozás hatását illetően a Krónikának példaként elmondta: ha egy 3 szobás lakás 1 lej/kWh áron 150 kWh-t fogyaszt egy hónapban, akkor a villanyszámlájának értéke 150 lej, ebből levonják a 0,29 lej kompenzálást kilowattonként, amely 43,5 lej értékkel csökkenti a számlát. Így a számla végértéke 106,5 lej lesz. A földgáz esetében szintén egy 3-4 szobás lakásban a havonta elhasznált 1,59 MWh-ért (150 köbméter) kompenzálással 207,5 lej / MWh egységár alapján fizet a fogyasztó, így 329,25 lej értékű lesz a számla, amely a törvény hiányában akár 500-600 lejre is rúgna.