A háziorvosok bevonásával időben kiszűrnék a cukorbetegséget

Múlt héten kihirdette az államelnök a cukorbetegség időbeni kiszűrésére és felismerésére kidolgozott törvényt, amit László Attila Kolozs megyei RMDSZ-es szenátor és Vass Levente Maros megyei parlamenti képviselő dolgozott ki.

A lappangó cukorbetegség

Vass Levente a Székelyhonnak elmondta, hogy fontos a cukorbetegség megelőzéséről szóló törvény, hiszen jelenleg a betegségben szenvedők mintegy 40 százalékát ismeri az egészségügyi rendszer, hatvan százalékuk nem kerül diagnosztizálásra. Ezt azt jelenti, hogy

bár országosan 800 000 beteget tartanak nyilván, valójában 1,7 millióra tehető a cukorbetegek száma.

Ezt az adatot súlyosbítja, hogy az ismert betegek 70 százaléka esetében a szívérrendszeri-, neurológiai-, vagy látásproblémák diagnosztizálásakor derül ki, hogy cukorbetegség is van a háttérben. De a kutatások arról beszélnek, hogy a cukorbetegség 25 százalékkal növeli a daganatos betegségek kialakulásának lehetőségét is. „Most, amikor mindenki otthonról dolgozik, a tanárok és gyermekek is nagyon sok időt töltenek a számítógép előtt, szinte teljesen hiányzik testmozgás, oda kell figyelni a táplálkozásra és a mozgásra, mert az ülő életmód életmód hajlamosabbá teszi a gyermekeket is a cukorbetegségre” – hívta fel a figyelmet Vass Levente.

Közös együttműködés több minisztérium között

A törvényt azt a célt szolgálja, hogy megfelelő motivációs eszközökkel tudják megelőzni, mihamarabb kiszűrni és pontosan kezelni a cukorbetegséget.

Ez az első olyan törvény, amely megelőzés és kezelés számára világos szabályokat szögez le, mellérendelve a finanszírozási formákat.

Például a megelőzésre jóváhagyott összeg 15 százalékát a diabétesz szűrésére és kezelésére kell fordítani. Eddig nem volt leosztva ez így tételesen. A szakmai szervezetek 25 százalékot kértek, de mivel vannak más betegségek is, ezt 15 százalékra mérsékeltük. A törvény alapján az oktatási, az egészségügyi, a sportminisztérium a polgármesteri hivatalokkal közösen hat hónapon belül ki kell dolgozza a diabétesz országos stratégiát, ami leszögezi, hogy kinek milyen fontos szerepe van a betegség megelőzésében, felfedezésében” – részletezte a képviselő.