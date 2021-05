Zöldségágyban is szereti a tarja

Nem csak megsütni érdemes a sertéstarját: zöldségekkel társítva egytálételt is készíthetünk a húsokból – ezt bizonyította legutóbb Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa. Az alábbiakban nem csak a receptet osztja meg olvasóinkkal, de tanácsokat is ad a legjobb eredmény eléréséhez.

Az ehhez szükséges húst, illetve a zöldségeket bárhonnan könnyen be lehet szerezni.

„Hosszú távon nem érdemes leragadni a megszokott, jól bevált recepteknél, hiszen az új kihívások nem csak képességeinket fejlesztik, de az eredmény rendszerint ízlelőbimbóinkat is megajándékozza” – vallja a Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Mint mondta, ezért is döntött úgy ezúttal, hogy

Megmosni is csak akkor érdemes a húst, ha már több napja álla a hűtőben, de ha friss alapanyaggal dolgozunk, akkor inkább mellőzzük a vízhasználatot, hiszen az is meglazítja a rostozatot

Pácolni sem kell a tarját, maximum némi friss bazsalikomot tegyünk rá. Ezután elkezdhetjük a zöldségágy elkészítését egy tűzálló tálban. Vágjunk nagyobb darabokra cukkinit, paradicsomot, hagymát és többféle pritamin paprikát, illetve tegyünk még az edénybe fokhagyma cikkeket és babérlevelet. „Fontos, hogy minél több zöldséget használjunk, hiszen attól egyrészt finomabb lesz az étel, másfelől jobban is fog kinézni, a szemnek is gusztusosabb lesz” – fogalmazott Karácsony. A zöldségeket fűszerezzük sóval és borssal, valamint öntsünk rá némi olívaolajat. Erre helyezzük rá a hússzeleteket, amelyekre ekkor még némi sót és borst is szórhatunk. A húsra újból tegyünk az említett zöldségekből, amelyeket hasonlóan fűszerezhetünk.