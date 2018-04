Modernizálnák a buszflottát is • Fotó: Haáz Vince

A Központi Fejlesztési Régióhoz tartozó városok, többek között Marosvásárhely is, az elmúlt év végén nyújthatta be azokat a terveit, amelyekre uniós pénzalapokat akar lehívni. Minden nagyvárosnak megszabták, hogy mekkora összegre pályázhat, Vásárhely esetében ez az összeg 31,5 millió euró. A szakemberekből álló bizottság rangsorolta a benyújtott terveket, elképzeléseket, s így megszületett a tervek fontossági sorrendje, s lehet tudni, hogy melyik pályázatokat kell elkészíteni és benyújtani.

Marosvásárhely esetében zöld utat kapott a tömegközlekedés modernizálására vonatkozó terv, amely többek között a korszerű, percre kész információkat biztosító digitális kijelzőket, új buszmegállókat is feltételez. Részben kapcsolódik ehhez a közúti forgalmat átszervező program beszerzése és alkalmazása, amely lehetővé teszi, hogy az autóbuszok percre pontosan tudjanak beérkezni a megállókba.

HIRDETÉS

A Poklos patak mellé tervezett kerékpárút megépítéséről szóló pályázatot is benyújthatja a városháza. De nemcsak a Poklos partja fog némiképp megváltozni, hanem tervek szerint felszámolnak, átalakítanak pár parlagon álló zöldövezetet is, s

minden lakónegyedben újabb parkokat, pihenőhelyeket, sportpályákat alakítanak ki.

Az előválogatás során fontosnak tartották, hogy a város pályázhasson a társadalom peremére szorult közösségek beilleszkedését célzó programok megvalósítására is, számukra szociális központokat hoznának létre. A Belvedere negyedbe tervezett napközi és óvoda is uniós pénzalapokból épülhet meg, s be lehet nyújtani a Víztelep utcai napközi bővítésére és korszerűsítésére vonatkozó pályázatot is. Ugyanakkor modern tanműhelyeket alakíthatnak ki uniós pénzalapokból a Gheorghe Sincai Szakközépiskolában.

A város szinte biztosan megkapja ezeknek a terveknek az életbe ültetéséhez szükséges pénzt, s lehetséges, mint korábbi kiírásokkor már megtörtént, hogy a többi város által el nem költött pénzalapokra is benyújthat pályázatokat.