Zajlik az utcazene fesztivál Marosvásárhelyen, vasárnap is érdemes kilátogatni a programokra

Vasárnap délután is érdemes kilátogatni Marosvásárhely köztereire és meghallgatni a világ több részéről érkezett utcazenészeket, vagy megnézni a meghökkentő mutatványokat, amelyeket az utcazene fesztivál részeként tartanak.

a helyszínekhez legközelebb eső nagyobb szórakozóhelyek fogadták be őket, az érdeklődők oda beülve nézhették, hallgathatták meg őket.

Szombaton azonban a kora délutáni napsütés is kicsalogatta a terekre az embereket. Tavalyhoz hasonlóan

idén is több helyszínen léptek fel az utcazenészek, akikhez bűvészek, kardnyelők, „tűzzel játszók” társultak.

Az Enescu és Bolyai utcában is jókora tömeg nézte, hallgatta a Vásárhelyre érkezett művészeket, de legtöbben, mint tavaly is a Színház téren voltak. Itt tágas hely volt a mutatványoknak és a közönségnek is,