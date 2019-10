Vitába torkollt a biciklisáv miatt összehívott sajtótájékoztató Székelyudvarhelyen

Békés megmozdulást szerveztek a vállalkozók az utcában, mintegy száz személy részvételével • Fotó: Erdély Bálint Előd

Tiltakozó megmozdulást szerveznek a Bethlen utcai vállalkozók, mivel a szeptember végén felfestett kerékpárút csődközeli helyzetbe vitte az itteni üzleteket, amely nem csak a cégeket, de több száz alkalmazottat és azok családját is veszélyeztetik – olvasható a szerkesztőségünknek is elküldött felhívásban.

Szerinte éppen emiatt lényeges anyagi kieséssel és klienseik elvesztésével kell számolniuk. Mindemellett arra is fel szeretnék hívni a figyelmet, hogy máshol is lesznek biciklisávok a városban, így más vállalkozók is hasonló helyzetbe kerülhetnek. Hangsúlyozta:

nincsenek a biciklisáv ellen, csak mindenki számára elfogadható megoldást szeretnének.