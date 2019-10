Tüntetést szerveznek kerékpársáv miatt, a Bethlen utcai kis üzletekért

Tiltakozó megmozdulást szerveznek a Bethlen utcai vállalkozók, mivel a szeptember végén felfestett kerékpárút csődközeli helyzetbe vitte az itteni üzleteket, amely nem csak a cégeket, de több száz alkalmazottat és azok családját is veszélyeztetik – olvasható a szerkesztőségünknek is elküldött felhívásban.

Mint a dokumentumot aláíró Bethlen utcai vállalkozók akciócsoportja fogalmaz, a békés szimpátiatüntetést október 14-én, hétfőn 10 órától tartják, a résztvevők a Bethlen utcai rendőrség előtti járdáról indulnak. Mint írják,

olyan megoldást akarnak, amely a vállalkozásoknak, a városvezetésnek és a kerékpárosoknak is kielégítő eredményt hoz.

„Egyik napról a másikra, minden előzetes figyelmeztetés és konzultáció nélkül festették fel a biciklisávot a Bethlen utcába, amellyel egy csapásra megszüntették a parkoló-és megállóhelyeket az üzleteink előtt” – panaszkodnak az utca boltosai a közlemény szerint. A probléma súlyosságát jelzi, hogy

többen 50-70 százalékos forgalom-visszaesésről számoltak be, hiszen az üzletek vásárlói, kliensei, partnerei, áruszállítói sem megállni, sem parkolni nem tudnak a boltok előtt.

Emiatt már most csődközeli állapotba kerültek a cégek, amivel több száz munkavállaló és családjaik megélhetése is veszélyeztetve van – olvasható a kommünikében.

Mint írják, a Bethlen utcai vállalkozók ezért egy akciócsoportot hoztak létre, hogy a városvezetéssel és a biciklisek képviselőivel is konzultálva legalább utólagosan olyan megoldás születhessen, amely minden fél igényeit kielégíti.

„Én magam is sokat bringázom, mi nem a biciklisáv ellen vagyunk, egy zöld és környezetbarát városban szeretnénk élni.

A városvezetés azonban nem konzultálva velünk, olyan döntést hozott, amely rövid úton bedőléssel fenyegeti a Bethlen utcai cégeket, akik elsősorban az autókból gyorsan ki-beszálló vásárlóikból éltek eddig.

Most a klienseinknek több száz méterre kellene parkolniuk, ha egyáltalán találnak szabad helyet a környező utcákban. Az elmúlt 10 napban a korábbi felére esett vissza a forgalmam és ugyanilyen, vagy még nagyobb hiányról számolnak be az üzletek tulajdonosai” – mondta az akciócsoport egyik szervezője, Balogh Botond állatorvos.

„Sürgősen megoldást kell találnunk a helyzetre, hiszen mi nem tőkeerős multik vagyunk, hanem kis üzletek, így nincsenek felhalmozott tartalékaink az ilyen váratlan szituációk kezelésére. Viszont sok száz ember megélhetése függ cégeinktől, ezért

mindent megteszünk azért, hogy minél előbb mindenki, a boltok, a városvezetés és a biciklisek számára is elfogadható megoldást találjunk

– tette hozzá Márton Gyula, egy perecező tulajdonosa, az akciócsoport egyik kezdeményezője.

Éppen ezért egy békés szimpátiatüntetést tartunk, a megmozdulásra minden érintett vállalkozót, vásárlóinkat, partnereinket, családtagjainkat és minden udvarhelyit várunk, hiszen ez valóban közös, városi szintű ügy. Aki teheti, jöjjön zöld/sárga láthatósági mellényben

– folytatta Márton Gyula.

Az udvarhelyi vállalkozó-szövetségek is az ügy mellé álltak

„Ismét egy olyan átgondolatlan és előkészítetlen intézkedést hozott a városvezetés, amelyben nem vették figyelembe a kisvállalkozókat, holott ők azok, akik ebben az instabil törvényhozási környezetben, a gazdaság gerincét képezve egyébként is a leginkább támogatásra szorulnának, hiszen a munkavállalók nagy hányadát alkalmazzák és jelentős adólejeket fizetnek. Mindenféle előzetes konzultáció és egyeztetés nélkül több tucat üzlet működését hozták most lehetetlen helyzetbe, miközben a jogos panaszokra egyelőre nincsenek érdemi válaszaik.

Mi is, ahogy az akciócsoport többi résztvevője, támogatjuk a bringabarát közlekedést, de ugyanolyan fontosnak tartjuk, hogy a cégek érdekei is figyelmet kapjanak

– mondta el Jakab Áron Csaba, a Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozások Szövetségének (SZMVSZ) elnöke.

Hasonlóan nyilatkozott Nagy György, az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke is: „Mi az UKKSZ-szel kifejezetten támogatjuk a kerékpáros közlekedést. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy a Bethlen utcai bringasáv rövid idő alatt igen nehéz helyzetbe hozta az ottani vállalkozásokat, ezért mindenképpen részt veszünk az akciócsoport munkájában. Már csak azért is, mert a városi mobilitási tervben a még több biciklisáv építése a koncepció része, ami miatt újabb parkolók szűnnek majd meg, ami újabb üzleteket fog érinteni. Így már most szeretnénk a hasonló kellemetlenségeket elkerülni, és a mostani helyzet rendezése mellett egy előre tekintő, konzultációra épülő megoldást találni, ami épp úgy elfogadható a vállalkozóknak, ahogy a város lakónak, kerékpárosainak és vezetőinek is.”

A megmozdulás Facebook-eseménye ide kattintva érhető el.