Nyitott kommunikációval készült el az új kerékpársáv a székelyudvarhelyi önkormányzat szerint

Megkérdeztük, folyamatosan egyeztettünk, megvalósítottuk, most ellene szerveznek tüntetést című közleménnyel reagált Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala a Bethlen utcai kis üzletekért szervezendő hétfői tüntetésre.

• Fotó: Bethlen utcai vállalkozók akciócsoportja

A közleményben megfogalmazottak szerint nyitott kommunikációval készült el az új kerékpársáv. „2016. szeptember 19-én a városháza kezdeményezte azt a lakossági konzultációt, amelynek célja az volt, hogy az elkészült mobilitási tanulmány eredményeinek bemutatását követően az elvárások, javaslatok mentén elindulhasson a tervezés és kivitelezés folyamata. Ezen a Stúdió Moziban megrendezett eseményen bárki részt vehetett. A tüntetés szervezői közül senki nem volt jelen a megbeszélésen, azonban a képek is bizonyítják, hogy a Mikrovállalkozók Szövetségének elnöke, Jakab Áron Csaba hozzá is szólt a témához” – olvasható a közleményben.

Zöld várossá tennék Székelyudvarhelyt 2030-ra A parkolási lehetőségek hiánya, a központi dugók és a foghíjas tömegközlekedés is sok gondot okoz Udvarhelyen – állapították meg a forgalom újratervezéséről tartott lakossági fórumon. De akkor mi a megoldás, és mire számíthatunk? A parkolási lehetőségek hiánya, a központi dugók és a foghíjas tömegközlekedés is sok gondot okoz Udvarhelyen – állapították meg a forgalom újratervezéséről tartott lakossági fórumon. De akkor mi a megoldás, és mire számíthatunk?

Ezt követően önkormányzati határozattal létrejött Székelyudvarhely közlekedési bizottsága annak érdekében, hogy a közlekedésben történő változtatásokat előzetesen véleményezze – írja a közlemény, hozzátéve, hogy

a cél az volt, hogy minél több olyan szervezet képviselője tagja legyen ennek a csoportnak, amelyek fontos székelyudvarhelyi közösségeket képviselnek.

Az önkormányzati képviselők és a polgármesteri hivatal munkatársai, a helyi és az állami rendőrség képviselői mellett így tagjai a munkacsoportnak az Udvarhelyi Anyák, a Szekler Teker, a helyi közszállítást üzemeltető cég, a taxisok, a sofőriskolás oktatók képviselői. „Emellett még meghívtuk tanácskozási joggal a mentőszolgálat, más civil szervezetek képviselőit és a városban ismert közlekedési szakembereket. A munkacsoport többször ülésezett az elmúlt három évben (általában félévente van egy ülés), legutóbb idén szeptember 4-én találkoztak. Ebben az időszakban többször volt napirenden a Bethlen Gábor utca átalakítása, az utolsó találkozón pedig ez volt a legfontosabb napirendi pont” – írja a közlemény.

HIRDETÉS

Továbbá 2016-ban éppen a városi RMDSZ, a szervezet akkori helyi önkormányzati képviselője és a Bringázz Udvarhely Mozgalom oszlopos tagja, Jakab Áron Csaba iktatott egy tanulmányt a városházán, amelyben képekkel együtt tesznek javaslatot a város kerékpáros útjainak nyomvonalaira. Ebben a rendőrség épülete és a Kaufland közötti szakaszon pontosan úgy javasolják a sáv kialakítását, ahogyan azt a polgármesteri hivatal kialakította – olvasható.

„Az elmúlt három évben számtalan sajtóanyag is megjelent a városháza szándékairól. Ezért nem értjük és hiteltelennek tartjuk a Székelyhon.ro-n megfogalmazott vádakat, amelyek az előzetes konzultáció hiányát róják fel. Az elmúlt időszakban többször is tárgyaltunk az érintett üzletek tulajdonosaival. A városháza nyitott a vállalkozók segítésére, dolgozunk az árufeltöltéshez szükséges parkolás hatékony megoldásán, ugyanakkor továbbra is úgy gondoljuk, hogy a város legforgalmasabb utcáján nem megengedhető a közterület parkolásra történő használata” – zárja a közlemény.