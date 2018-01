Visszhangos vezetőváltás a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központnál

A Schola vendégház, a megyei tanács alintézményének szárhegyi bázisa. Archív • Fotó: Balázs Katalin

A vezetőváltás némi visszhangot kapott a médiában, előbb Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke nyilatkozott, majd Czimbalmos Attilával beszélgettünk, és e legutóbb elhangzottakra kíván most reagálni a megyei tanács elnöke.

A Gyergyói Hírlap január 17-i, szerdai számában megjelent, a személyemet is érintő Czimbalmos: Borboly Csaba elnök úr dátumot tévesztett című cikkükre szeretnék reagálni, közölve azokat az adatokat, amelyek Hargita Megye Tanácsának a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ 2015–2016-os tevékenységére vonatkozó ellenőrzéséből derültek ki. A replika jogán, kérem, leközölni Hargita Megye Tanácsa válaszát a nyomtatott újságban, illetve online felületen, a Székelyhon.ron.



Először is azt szeretném kihangsúlyozni, hogy Czimbalmos Attilát jó szakembernek tartom, viszont a menedzseri tevékenységében voltak hiányosságok, ezt bizonyítja, hogy nem teljesítette a menedzseri szerződésében általa vállaltakat. Ahogy a legutóbbi gyergyószentmiklósi sajtóbeszélgetésen elmondtam, napi szinten nem én, hanem Barti Tihamér alelnök foglalkozott a szárhegyi központtal.



Hargita Megye Tanácsa alárendelt intézményei menedzsereivel szemben megfogalmazott elvárásokat a menedzseri megbízás, valamint az éves költségvetési terv megalapozására szolgáló, a menedzser által összeállított tevékenységi terv rögzíti. Ezeknek teljesítése, vagy teljesítésének mikéntje időszakos értékelés alá esik, amely során az eredmények és hiányosságok is megbeszélésre kerülnek. Ha az elvárásokhoz képest nagyon kevés az eredmény, Hargita Megye Tanácsa a törvényes keretek közt visszavonhatja a menedzseri megbízást.



Idézek az ellenőrzés eredményéről szóló jelentésből. „A menedzseri szerződésben vállaltakhoz képest a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központnak nagyon kevés a megvalósított saját jövedelme: 2015-ben 15 672 lej és 2016-ban 5038 lej, ez támogatásokból, illetve a programokon résztvevők hozzájárulásaiból adódott össze. A megyei tanácstól kapott támogatás az összjövedelem 90 százalékát teszi ki.



A menedzseri szerződésben vállaltakhoz képest kevés a pályázatok útján szerzett jövedelem: 2015-ben 7972 lej és 2016-ban 36 367 lej, ezek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatások.



2015-ben a fizetések az összköltségnek a 43 százalékát, illetve 2016-ban az 53 százalékát tették ki. 2015-ben egy személy vezetői beosztásban és nyolc személy végrehajtói munkakörben, 2016-ban egy személy vezetői beosztásban és kilenc személy végrehajtói munkakörben volt alkalmazva. Annak ellenére, hogy négy személy van alkalmazva a programok osztályon, a programok lebonyolításával legtöbb esetben (2015-ben 70 százalékban és 2016-ban 56 százalékban) egy személy volt a megbízott, a programfelelős. Az aktákból nem derül ki, hogy ki milyen arányban vett konkrétan részt egy adott program megszervezésében és lebonyolításában.



A menedzseri szerződésben felvállaltak nem voltak teljes egészében megvalósítva, például a konferenciaterem, ami egy plusz jövedelemforrást jelenthetett volna az intézménynek.”



Czimbalmos Attila három évre szóló menedzseri megbízása lejárt tavaly nyáron, utána ideiglenes kinevezéssel dolgozott tovább. A tevékenységének eredményességét meg lehet különböző módon ítélni, szubjektív vagy objektív módon, Hargita Megye Tanácsa feladata, hogy a lehető legobjektívebben ítélje meg. Függetlenül attól, hogy negatív vagy pozitív az értékelés, ez nem zárta ki Czimbalmos Attilát a menedzseri tisztség betöltésére kiírt versenyvizsgára való jelentkezés lehetőségéből. Hogy nem jelentkezett, az ő személyes döntése volt. A menedzseri vizsgára való jelentkezés a jelentkezők személyes döntése, és nem Hargita Megye Tanácsa vagy a megyei tanács elnökének döntése.



Borboly Csaba,

Hargita Megye Tanácsának elnöke