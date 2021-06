Visszatérhetnek az apák a szülőszobába, bizonyos feltételek mellett

Általános szabály, hogy a kísérőnek igazolnia kell a védettségét vagy jelenlegi fertőzésmentességét. Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Az egészségügyi minisztérium előírásának megfelelően a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban is van lehetőség apás – vagy egy másik kísérő jelenlétében történő – szülésre június 1-jétől, ezt azonban előzőleg írásban kell kérvényezni a kórháznál, illetve a kísérő személy védőfelszerelést kell viseljen, valamint

igazolnia kell, hogy megkapta a koronavírus elleni védőoltást (és legalább tíz nap eltelt a második oltása után), vagy nemrég esett át a betegségen (ezt kilencven napnál nem régebbi teszteredménnyel kell igazolni), esetleg van 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztje

– sorolta Zörgő Noémi, a kórház sajtószóvivője.

A járvány kezdete előtt Székelyudvarhelyen nagyon népszerű volt az apás szülés, továbbra is van igény a lehetőségre – hangsúlyozta Fekete Éva. Az Udvarhelyszéki Anyák közösségének egyik vezetője ugyanakkor hozzátette:

nagyon fontos az együtt való felkészülés,

hogy igenis tudják az apák (vagy a kísérők), hogy mi történik az édesanya testében, mi a folyamata a vajúdásnak, szülésnek, és arról is fontos tudniuk, hogy mi történik a szülőszobán. Erre egyébként a kismamaklubban lehetőségük is van a várandós családoknak.

Egyre népszerűbb gyakorlat

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szülészeti osztályán a szakemberek már készültek az apás szülés újbóli bevezetésére, néhány hete már elkezdődött az előkészítő szervező munka, így az intézménynél csütörtöktől vissza is térnek a gyakorlathoz – erősítette meg lapunknak Kiss Edit, a kórház sajtószóvivője.

„Az Országos Egészségügyi Intézet ajánlását tiszteletben tartva, a szülészeti osztály kidolgozott egy szabályrendszert az apás szülés igénybevételére, ezt közzétesszük sajtóközleményben, illetve a kórház online felületein is. Ennek a feltételrendszernek az a célja, hogy a továbbra is fennálló pandémiás helyzetben biztonságos körülményeket szavatoljon az újszülött, a szülő nő, kísérője és a kórház személyzete számára” – fejtette ki a szóvivő. A megyeszékhely kórházában egyébként tavaly március 6-án függesztették fel az apás szüléseket, csütörtöktől viszont

Csíkszeredában egyszerre két kismama élhet ezzel a lehetőséggel (két erre alkalmas szülőszobával rendelkezik az intézmény), de ritka, hogy egyszerre történjen két apás szülés

– jegyezte meg az illetékes. „Az apás szülés egyébként viszonylag népszerű volt korábban a kismamák körében. Vannak szülész orvosok, akik bátorítják a párokat erre, és akik hozzájuk járnak várandós gondozásra, azok körében magasabb az ezt igénylők aránya. Összességében mintegy tizenöt százalék körül volt azoknak a kismamáknak az aránya, akik kísérővel kívántak szülni” – avatott be Kiss Edit.

Várandósan is ajánlott a védőoltás



A védőoltás nem okoz sterilitást, nem csökkenti a nemzőképességet – hívta fel a figyelmet dr. Kovács Tibor székelyudvarhelyi szülész-nőgyógyász osztályvezető főorvos a kórház honlapján közzétett írásában. A főorvos ugyanakkor fontosnak tartotta hozzátenni, hogy egy súlyos koronavírusos betegség az egészséget komolyan érinti mind a férfiaknál, mind a nőknél, veszélyeztetve a zökkenőmentes teherbeesést és kihordást. „Az mRNS-típusú vakcinákat (Pfizer, Moderna) biztonságosnak tekintjük a terhesség, valamint a szoptatás alatt, és ajánljuk a terhesség tervezésekor is. Már jelent meg vizsgálat, miszerint a terhesek is jól reagálnak a védőoltásra, az ellenanyag a köldökzsinór-vérben kimutatható, az anyatejben is kiválasztódik. Az újszülöttet tehát már születéskor védi a vakcinára termelt és az anyatejjel kiválasztott ellenanyag. A terhesnél is igazolt, hogy jobb az immunglobulin-termelés a védőoltás után, mint a betegség okozta immunvédelem” – fejtette ki a szakember.