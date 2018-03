Vissza a rajtvonalra: újrakezdenék Borbolyék perének tárgyalását

Miután a Borboly Csaba és tizenkét másik személy elleni büntetőper tárgyalásának vezetését átvevő Gabriela-Nicoleta Chihaia bíró korábban arra kérte az ügyvédeket, hogy az összes, bizonyítékok felhasználásával kapcsolatos kifogást vagy javaslatot a következő tárgyalási időpontig nyújtsák be, ezt néhány nappal ezelőtt meg is tették. Arra vonatkozó kérést is benyújtottak az ügyvédek a Hargita Megyei Törvényszékhez, hogy a per tárgyalását a kezdetektől, az előzetes bírói testület előtt kezdjék újra.