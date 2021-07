Villámcsapás okozta tűz, kidőlt fa – károkat okozott a vihar Csíkszéken

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Ro-Alert vészhelyzeti üzenetben is figyelmeztették a lakosságot Csíkszéken is a nagy erejű vihar közeledtére nem sokkal annak megérkezése előtt. A vihar Maros megyében emberáldozatot is követelt, Csíkszéken pedig károkat okozott.

Emberáldozatot követelt a vihar Maros megyében Kidőlt egy fa Palotailván az Ilva völgyében a szombat esti vihar következtében. Egy nőre és két gyermekre zuhant rá, az egyik kiskorú olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Csíkvacsárcsiban egy csűrbe csapott a villám, aminek következtében tűz ütött ki a gazdasági melléképületben, az esethez a csíkszentmihályi önkéntes tűzoltók mellett a csíkszeredai hivatásos tűzoltóság két egysége is kivonult.

Csíkszentkirály és Büdösfürdő között fa dőlt az útra, ami ellehetetlenítette a közlekedést az érintett úton.