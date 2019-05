Videofelvétel bizonyítja, hogy már tavaly eltervezték a román emlékmű állítását az úzvölgyi temetőbe

• Fotó: Pinti Attila

Régi tervet valósítottak meg idén a dormánfalviak, amikor betonkereszteket, illetve egy nagyobb emlékművet is állítottak a két világégésben hősi halált halt román katonáknak az úzvölgyi katonatemetőben – legalábbis ezt bizonyítja az a birtokunkba jutott videofelvétel, amelyen

a Hősök Kultusza Egyesület Bákó megyei kirendeltségének vezetője, Paul-Valerian Timofte a temető helyreállításáról beszél.

A felvétel egy tavaly augusztusi dormánfalvi eseményen készült, amelyet valószínűleg a völgyben 1944. augusztus 26-án kezdődött összecsapások emlékére szerveztek. Itt többen is felszólaltak, és szintén többen érintették a katonatemetőt is, például Constantin Toma dormánfalvi polgármester, a legérdekesebb beszédet azonban a Hősök Kultusza Egyesület Bákó megyei kirendeltségének vezetője, Paul-Valerian Timofte tartotta. Mint mondta, a dormánfalviaknak akad még tennivalójuk Bákó megye 14., 1918-as temetőjénél, amely a település csíkszentmártoni határánál található.

Hozzátette: meg van győződve, hogy

a polgármester és a helyi tanács tudja, mit kell tenniük annak érdekében, hogy helyreállítsák a temetőt, ahol „1900 román katona, barátok és ellenségek vannak eltemetve.”

Azt is elárulta beszédében, hogy Dormánfalva polgármestere biztosította őt arról, hogy helyreállítja a temetőt, ahová keresztet és emlékművet is állítanak, amelyekkel kifejezik, hogy románok is nyugszanak ott. „Most, a centenárium évében (Erdély Romániához csatolása, aminek százéves évfordulóját ünnepelték tavaly) kell visszaállítani abba a formába, ahogyan a két világháború közötti időszakban megépítették” – zárta a gondolatmenetet Timofte.

