Veszteséges az éjszakai taxizás Székelyudvarhelyen

• Fotó: Beliczay László

A karácsonyi ünnepnapok idején mindhárom cégnél voltak gondok a személyszállítással nemcsak az esti, hanem a nappali órákban is, elsősorban a zsúfolt forgalom miatt. Ezen túl hétköznapokon és hétvégén vannak fennakadások a késő esti, éjszakai órákban, jórészt a járványügyi korlátozások hozadékaként – tudtuk meg Barta Ferenctől, a City Taxi egyik tulajdonosától.

Mivel a kijárási tilalmak miatt kisebb volt az igény a személyszállításra, ez azt eredményezte, hogy maguk a sofőrök is elszoktak attól, hogy későbbi időpontokig szolgálatban maradjanak.

A téli hónapokban ráadásul jellemzően kevesebben is vannak kint, tette hozzá Barta Ferenc, mert nem is éri meg, „egy-két fuvarért senki sem járatja szívesen a motort, hogy fűtse az autót”. Sikerült ellenben a járványhelyzet előtti taxiállományt megtartani, sőt, bővíteni is. Jelenleg 32 sofőr dolgozik a cégnél, közülük 18 alkalmazottként, a többiek egyéni vállalkozóként társultak – mondta továbbá Barta Ferenc.

Jelentős forgalomcsökkenéssel számol a Taxi 24 társaság is. A 2021-es karácsonyi hívásadatokat összehasonlítva a járványhelyzet előttiekkel kiderült, mintegy 40–45 százalékos csökkenést mutattak – nyilatkozta lapunknak Istvánfy Árpád-Csaba, a cég tulajdonosa.

Az év közbeni forgalom sem hozta a korábbi intenzitást, 30–35 százalékos visszaeséssel számolnak.

Mindez a járványügyi intézkedések miatt van, hiszen a kijárási tilalmak, a korai zárórák és a különböző intézmények, szórakozóhelyek látogatási korlátozásai miatt az esti, éjszakai órákban az utasok elmaradoztak nemcsak hét közben, hanem a korábban lényegesen forgalmasabbnak számító hétvégéken is. Ennek ellenére tartottak és tartanak forgalomban taxikat éjjel is, hiszen a klienseket ki kell szolgálni, de ez a napszak ráfizetéses – tette hozzá Istvánfy.

Győrfi Jenő, a Nonstop Taxi tulajdonosa szerint sem éri meg éjszaka taxizni. Az általa vezetett társaság 16 autót működtet. Elmondása szerint a január mindig gyengébb hónapnak számított, de most – a másik két társasághoz hasonlóan – év közben is csökkent a forgalmuk. Ugyanakkor nőttek a kiadások, hiszen a biztosítási összegek megduplázódtak, az üzemanyagárak ugyancsak emelkedtek.