Veszélyes a kánikula, de az is, ami utána jön

Jócskán harminc fok felé kúszott a hőmérő higanyszála hétfőn Székelyföldön, a magas páratartalom miatt pedig a hőérzet még rosszabb volt. Ez a hőhullám még az életerős fiatal szervezetet is megviseli – hívja fel a figyelmet a háziorvos – nem is beszélve a gyerekekről, idősekről vagy a krónikus betegekről.

Főként a kisgyerekekre és az idősekre jelent veszélyt a napokban tapasztalható időjárás. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

„Napszúrást életerős fiatal is kaphat, de még inkább oda kell figyelni a kisgyerekekre, a várandós anyukákra, az idősekre, a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők mellett a máj- és vesebetegeknek, de még a cukorbetegeknek is érdemes óvatosabbnak lenni” – sorolta a háziorvos. Hozzátette, a folyadékpótlás talán a legfontosabb szabály, hiszen rengeteget veszítünk az izzadással, s ha még valami fizikai aktivitást is végzünk,

másfél liter víz is kimehet hirtelen belőlünk.

Váczy Ida szerint a felnőtteknek amúgy is napi két liter folyadékot el kéne fogyasztani, kánikulában azonban 3,5 vagy 4 literre is szüksége lenne a szervezetnek. Ebben benne van azonban a leves is, amúgy inni szénsavas vagy mentes ásványvizet érdemes, teákat, frissen facsart gyümölcsleveket, ajánlott kihasználni a dinnyeszezont is a gyümölcs magas folyadéktartalma miatt.

Kerülni érdemes azonban a magas a sótartalmú, például füstölt ételeket, a sok koffein, vagy az alkohol is több folyadékot von el a szervezettől. Meg kell előzni a kiszáradást – összegzett a háziorvos, hozzátéve, a melegben nem csak dehidratálás történik, az arra érzékenyek fejfájást, rosszullétet, hányingert is tapasztalhatnak, a testhőmérséklet is felmehet 38 fok fölé.

De emellett ilyenkor kitágulnak az erek és leesik a vérnyomás, ami főleg a szív- és érrendszeri betegeket érinti, emiatt szédülhetnek, sőt el is ájulhatnak a betegek. A napszúrás is gyakori, ha nincs semmi, ami védené a fejünket: ilyenkor

a hő hatására a fejbőr felhevül és az agyhártya megduzzad, enyhe gyulladás keletkezik rajta.

Tünetei a szédülés, fejfájás, hányinger, erős szívdobogás, gyengeség, de akár ájulás is történhet.

A fronthatás is megvisel



A háziorvos szerint azonban nemcsak a hőség veszélyes a szervezetünkre, hanem a fronthatások is, az, hogy csütörtökön 15 fokkal lesz kevesebb, bizony megviseli a szervezetünket. Erre a nyárra pedig különösen jellemző volt az, hogy a frontok váltották egymást, így a doktornő szerint már április óta folyamatos probléma ez a betegeknél. „Nemcsak a szív-érrendszeri betegeknél probléma ez, akik esetében az alacsony és magas vérnyomás folyton váltja egymást, de ilyenkor előjönnek az ízületi betegségek is, fáj minden porcikája az embernek, műtéti hegek is fájnak. Kifejezetten rosszul érzik magukat emiatt a betegek” – magyarázta a háziorvos. A nagy hőség amúgy nem csak fizikai állapotunkra van hatással, ingerültebbek vagyunk ilyenkor és nehezebben viseljük a stresszt is.