Vérszegény időszak a nyár

Június 14. a véradók világnapja, amikor a szakemberek köszönetet mondanak azoknak, akik önként segítenek a bajbajutottakon, a kórházban fekvőkön, és felhívják minden egészséges ember figyelmét arra, hogy a véradással életeket menthet. Maros, Hargita és Kovászna megyében júniusban mindig csökken a váradók száma, így a vérközpontokban dolgozók terepen próbálják összegyűjteni a szükséges vérmennyiséget.

A Maros megyei vérközpont májusban kitűnő hónapot zárt, de júniusban 35 százalékkal csökkent a véradók száma. Mint a központ sajtószóvivője, Marinela Lazăr elmondta, nyáron mindig csökkenni szokott a jelentkezők száma, éppen ezért kihasználták az egyik nagyvállalat felajánlását, és a világnapon, szerdán a cég székhelyén vettek vért. Mint a szóvivőtől megtudtuk, közel százan jelentkeztek. Hirdetés Marinela Lazăr azt is elmondta, hogy e célból rendszeresen járnak Szászrégenbe is, ahol a helyi kórház nemcsak egy helyszínt biztosított, hanem egy alkalmazottal is segíti munkájukat, legközelebb június 21-én lesz kiszállásuk. Az illetékes megköszönte az önkéntes véradóknak, hogy segítettek beteg embertársaikon, és arra biztatott minden egészséges felnőttet, hogy adjon vért, mert ezzel életeket menthet. Hatvan liter vért adott, díszpolgárrá avatják Marosvásárhely él és az egészségügyben dolgozik Camelia Vasilica Săbădean, aki 1988 óta 130 alkalommal adott vért, összesen mintegy 60 litert, és ezen tettével több tucatnyi ember életét mentette meg. A jövő héten kezdődő városnapokon a város díszpolgárává avatják, így köszönik meg önzetlen segítségét és példamutatását. Terepen pótolják a hiányt A Hargita megyei vérközpontban már érzékelhető a nyári szabadságolások időszaka, az átlagosnál kevesebb véradó jelentkezik. Mint a központ igazgatója, Kopacz Ildikó a Székelyhonnak elmondta,

összesen négy kórház szükségleteit kell kielégítsék, és ha megszorulnak, nincs pedig elegendő vérkészletük, akkor általában Brassóból kérnek pótlást.

Rendszeresen járnak Székelyudvarhelyre és Gyergyószentmiklósra, június 22-én Ditróban is fogadják az önkéntes véradókat. A kórházak is jelezték, hogy alkalmazottaik szeretnének vért adni, ezeket a gyűjtéseket is beiktatják a programba a nyár folyamán. Az egyik országos televízió is vérgyűjtési kampányt szervezett, és a brassói vérközpont vezetősége megkérte a Hargita megyei szakembereket, hogy június 23-án segítsenek be Barcarozsnyón, fogadják az ott jelentkezőket.

A terepeken begyűjtött, illetve a kórház által küldött hozzátartozók révén tudjuk megfelelő szinten tartani a készleteket, ezért úgy szervezzük a kiszállásokat, hogy nyáron is tudjuk ellátni a kórházak kéréseit. Biztatunk minden segítőkész embert, hogy jöjjön és adjon vért, hiszen azzal éltet menthet. Biztatjuk az orvosokat is, hogy mondják el ezt a hozzátartozóknak, hogy ily módon, vért adva is segíthetnek a kórházba jutott szerettükön

– mondta a Hargita megyei vérközpont vezetője. Soha nincs elegendő véradó, de megoldják a hiányt A Kovászna megyei vérközpont igazgatója, Andrei Rosin hosszasan ecsetelgette, hogy Kovászna megyében soha nem volt elegendő véradó, részben azért, mert a fiatalok egy jó része más megyében, más országban dolgozik, másrészt pedig azért, mert ők sem tudták kellőképpen népszerűsíteni a véradás fontosságát. De azt is megtudtuk tőle, hogy mivel csak két kórház szükségleteit kell ellássák, legtöbbször eleget tudnak tenni a kéréseknek, és ha nem, a szomszédos megyékből kérnek vérkészítményeket. Az illetékes szerint jól működik az országos rendszer, így

mindig kisegítik egymást a szomszédos megyék,

mint ahogy Bukarestbe is rendszeresen küldenek készítményeket, hiszen ott hatvan kórház szükségleteit kell ellátni. Terepre is gyakran járnak, most készülnek Prázsmárra, a Brassó megyei kollégáik kérésére, de szeretnének Sepsibükszádra is eljutni a nyár folyamán.

Fotó: Rab Zoltán