Versenyképesnek kell lenni, mert a tudás egy világverseny

Papp László, Debrecen polgármestere elmondta, a városban jelenleg is zajlik egy nagyon erős gazdaságfejlesztési folyamat, noha Debrecen esetében nem az iparosításon, hanem sokkal inkább azon van a hangsúly, hogy az ország keleti régiójának egy gazdasági centruma legyen.

„Ezért mi egy olyan versenyképességi fordulatot kívántunk és kívánunk végrehajtani, amely ezzel a három attribútummal rendelkezik, versenyképesebb, identitásőrzőbb, értékőrzőbb. És ebben haladtunk előre. Tizenkét egyetemünk a legjobb öt százalékában van. Az Óbudai Egyetem belépett a legjobbak közé, ott van a fiatal egyetemek rangsorában is, a Debreceni Egyetem a világ legjobb 2 százalékában van.”

„Tehát minden adott ahhoz, hogy a gyakorlati és elméleti képzés össze tud kapcsolódni, megfelelve a különböző ipari és különböző befektetői elvárásoknak, úgy alakítva a képzést és a kutatásokat, hogy ezekhez már a forrásokat az egyetem is hozzá tudja tenni.” Mint mondta, egyedüli egyetem, ahol működő ipari park van, üzemeket működtetnek, gyártóhelyeket hoztak létre.

Óbudai modell is van, az Óbudai Egyetem kifejezetten innovatívan és a magyar leleményesség alapján áll hozzá mindenhez is, és így is próbál teljesíteni – hangzott el. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora elmondta, a versenyképesség és innováció nagyon hosszú és következetes munkát igénylő folyamat.

„Nagyon fontos az, hogy az állam nagyon gyorsan rendezte a jogi környezetet, megteremtette a modellváltás lehetőségét, és onnantól kezdve megengedte az egyetemeknek, hogy saját maguk kezdjék el a saját maguk fejlesztési irányait kialakítani.”