Véglegesen Neamț megyéé a Békás-szoros

A második jogerős bírósági ítélet is megszületett arra vonatkozóan, hogy a Békás-szoros közigazgatásilag Neamț megyéhez tartozik. A Marosvásárhelyi Ítélőtábla helybenhagyta a Hargita Megyei Törvényszék elsőfokú ítéletét, elutasítva a Hargita megyei tanács által benyújtott fellebbezést.

a Békás-szoros közigazgatásilag ismét Hargita megye része legyen, miután egy hasonló, több mint 10 évig húzódó per Hargita megye számára kedvezőtlenül végződött.

Elutasította a Hargita Megyei Törvényszék a Hargita megyei önkormányzat keresetét, amelyet azért nyújtottak be, hogy Hargita és Neamț megye határát úgy jelöljék ki, hogy a Békás-szoros közigazgatásilag ismét Hargita megye része legyen.

Miután ezt követően a rendkívüli jogorvoslati kérelem is hasonló eredménnyel végződött, a megyei önkormányzat 2022-ben kezdeményezett újabb bírósági eljárást az ügyben a Hargita Megyei Törvényszéken, arra hivatkozva, hogy az említett jegyzőkönyvben megállapított határ, amely szerint a Békás-szoros Almásmezőhöz tartozik, nem azonos az 1968. évi 2-es számú törvény, illetve az ugyanabban az évben kiadott két másik minisztertanácsi rendeletben megállapított határral, holott az említett törvény az utolsó, amely közigazgatási határokról rendelkezett az ország területén.

A megyei tanács azt is kifogásolta, hogy mivel megyehatárról is szó van, a határmegállapító bizottságban a két megyei tanács képviselőinek is helyet kellett volna kapniuk, de ez elmaradt.