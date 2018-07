Véget ért a Pulzus – értékeltettük a művészekkel az alkotásaikat

Véget ért a Pulzus Művésztelep hetedik kiadása. Az esős idő szerencsére nem befolyásolta az alkotókedvet, a tíz nap alatt született műveket csütörtökön 18 órától a Kossuth utcai képtárban mutatják be a nyilvánosság előtt. A művészeket a tábor utolsó napján kerestük fel, hogy értékeljék az együtt töltött időt és mutassák be a kiállításra szánt műveket.

• Fotó: Barabás Ákos

Csóka Szilárd Zsolt marosvásárhelyi festő szerint jó volt látni a részvevők alkotási folyamatát, hogy ki hol kezdte és hol tart most a munkássága. Neki viszont az eső megnehezítette a dolgát, mert festményei háromszor is eláztak, illetve nehezen száradtak ki. Ő két diptichont is készített. Zombikat ábrázoló festményein

Csillag Simon Repolski Imola egyéni technikát fejlesztett ki magának: a gyapjút nemezelőtűvel áthúzza a lenvásznon. „Nincs lealapozva, a gyapjúhoz sem nyúlok, és kávéval kombinálom, tehát minden organikus, az anyag, a technika, a formák is. A környezet inspirál, ezért ezek mind leegyszerűsített domborzatok, vagy épp fa alulnézetből. De portrézni is tudok vele. Annyi a nehézsége, hogy nem korrigálható, és úgy kell gondolkodni, mint a grafikában, hogy a pozitív formából negatív lesz, merthogy hátul más a kompozíció, mint elöl” – magyarázta. Imola egyébként leginkább azt értékelte a táborban, hogy

Előítélet és türelem

Hodgyai István a marosvásárhelyi színház plakáttervezője, ám most színes fotót készített, „ami az előítéletekről szól”. „Ez érdekel most témailag. Mivel Vásárhelyen élek, semmit nem akartam onnan hozni, így a modell egy Udvarhelyen élő lány, a környezet is itteni, tehát hazai pályán dolgoztam, itt botlottam bele a témába. A 150 x 100 cm átmérőjű fotó címe Silent is sexy. Pályakezdőként ő legjobban annak örvendett, hogy volt kitől szakmailag tanulni.

Berze Imre házigazda úgy foglalta össze az idei Pulzust, hogy idén is működött az a vízió, miszerint

úgy társítsák össze a meghívott művészeket, hogy egymást inspirálják, egymástól tanuljanak, főleg a fiatalabbak a tapasztaltabbaktól, kifejezésmódot, szakmai nyelvezetet, világnézetet.

Ő egyébként egy gyászkendőszerű kisplasztikát dolgozott ki fából, a fa masszív jellegét próbálta megváltoztatni sok türelemmel és vésővel, így a végeredmény egy gyűrött rongyot idéz, ami majd egy fehér posztamensre kerül. „Csak még simább kell legyen, addig nem is fekszem le” – fogadkozott.