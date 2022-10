Vége a pereskedésnek: krízisközpont helyett hulladékgazdálkodási székhely lesz a Hajnal utcában

Okafogyottá vált, ezért megszüntette az eljárást a Hargita Megyei Törvényszék abban a perben, amelyet a csíkszeredai, Hajnal utcai krízisközpont létrehozásának megakadályozása érdekében indítottak a környékbeli cégek. A Hajnal utcai ingatlan rendeltetése megváltozott, a tervek szerint oda költözik a jövőben a térségi hulladékgazdálkodási vállalat, és hulladékudvart is létesítenek.

A folyamat jól haladt, 450 ezer euróért meg is vásárolták az ipari övezetben fekvő ingatlant, amelynek része az udvar és a műhelyek mellett egy utcára néző, háromszintes irodaépület is. A központ a tervek szerint minden olyan személynek, családnak ideiglenes elhelyezést nyújtott volna, akik katasztrófahelyzetbe kerülve lakhatási lehetőség nélkül maradnak.

Állagmegőrzésen kívül semmi nem fog történni az elkövetkező időszakban azzal a Hajnal utcai ingatlannal, amelyet a csíkszeredai városháza krízisközpontnak szánt, de a tiltakozók indította per idejére ezt megtiltotta a bíróság.

A keresetet hat cég és egy magánszemély nyújtotta be annak érdekében, hogy érvénytelenítsék a csíkszeredai önkormányzat tavaly júliusban hozott, 198-as számú határozatát.

A tiltakozók azt is nehezményezték, hogy

Azt is leírták, hogy a krízisközpont önhibájukon kívül, természeti katasztrófák vagy más okok miatt kényszerhelyzetbe került személyek elhelyezésére szolgálna majd, és a szociális szolgáltatásokra vonatkozó törvények alapján működik.

Azt is kifogásolták, hogy ebben az ügyben a városvezetés nem egyeztetett a környéken működő cégekkel, a szomszédsággal.

a folyamat leállítását is kérték bírósági elnöki rendelettel mindaddig, amíg a perben jogerős ítélet nem születik.

Március 17-i határozatában a Hargita Megyei Törvényszék helyt adott az utóbbi kérésnek, felfüggesztve a bírósági eljárás befejezéséig a helyi önkormányzat által tavaly elfogadott célszerűségi tanulmány minden olyan hatását, amely a krízisközpont létrehozására irányul.

Időközben több tárgyalás is volt, viszont nemrég a kifogásolt határozattal elfogadott célszerűségi tanulmányt az önkormányzat megváltoztatta, mert más rendeltetést szán az ingatlannak: újrahasznosítható hulladékok átvételére alkalmas digitalizált hulladékudvar létrehozására nyújtottak be pályázatot, támogatást igényelve az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből. Később pedig a tervek szerint oda költözik az Eco-Csík Kft. térségi hulladékgazdálkodási vállalat is a járműparkjával együtt.