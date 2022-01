Tavasszal a krízisközpontba költözhetnek a tűzkárosultak

A Hajnal utcai krízisközpont áprilisban fogadhatja az első lakókat • Fotó: Pinti Attila

Miután megtörtént az adásvétel, a korábban áfa nélkül 450 ezer euróra felértékelt, a város szélén, ipari övezetben található ingatlant birtokba vette Csíkszereda. Mint Korodi Attila polgármester kérdésünkre elmondta, elkezdődött egy helyzetfelmérés annak érdekében, hogy milyen közművesítésekre van szükség (villamosság, csatornahálózat). Ezeket el fogják végezni, ezzel párhuzamosan pedig elindítják a lakókonténerek igénylését.

Azért nem léptünk eddig, mert a vásárlást le kellett zárni.

Ez megtörtént, másrészt szükség van ezekre a minimális belső tervezésekre, amelyek alapján racionálisan berendezzük a központot” – magyarázta a városvezető.

Az ingatlan része az udvar és a műhelyek mellett egy utcára néző, háromszintes irodaépület, amely Korodi szerint a továbbiakban képzések, foglalkozások helyszíne lesz, illetve a központ személyzete számára biztosít irodahelyiségeket.

Az udvaron illemhelyeket, zuhanyzókat tartalmazó konténereket is elhelyeznek,

és ha majd a kormány visszakéri a most várt lakókonténereket, egy kisebb számú, hasonló lakófelületet kell tartalékként biztosítania az önkormányzatnak, ahol a katasztrófahelyzetbe került személyek ideiglenesen elhelyezhetők – tudtuk meg. A polgármester azt mondta,

a jelenleg az Erőss Zsolt Arénában elhelyezett csíksomlyói tűzkárosultak várhatóan áprilisban költözhetnek át az új helyszínre, ahol legkésőbb 2023 nyaráig maradhatnak.

A polgármesteri hivatal részéről most három alkalmazott felel a krízisközpontért, de időszakonként, amikor igény van erre, mint ahogy most is ez következik, szociális munkások, külsős szerződésekkel egyházi szervezetek alkalmazottai is tevékenykednek majd. Az a fajta munka, foglalkozás, amely jelenleg zajlik az Erőss Zsolt Arénában elszállásolt tűzkárosult roma közösséggel, a krízisközpontban is folytatódik – ismertette a városvezető.