Vass Tamás újra reflektorfényben

Marosvásárhely 1988-ban, élete 46. évében elhunyt kiváló grafikusa ismét szülővárosa figyelmének előterébe kerül. A csütörtökön nyíló tárlaton ritkaságnak számító Vass-alkotásokat is láthat a nagyközönség.

A Bernády Ház ezúttal nemcsak földszinti galériáját kínálta fel az életmű bemutatására, az emeleti termekkel is kiegészül a tárlattér. Így a grafikákat elindító dúcokból is láthatnak majd néhányat az érdeklődők. Az EMŰK által megjelentetett katalógusból is elérhető lesz valamennyi a megnyitón. A tárlatot a két kurátor, Salat Csaba és Portik-Blénessy Ágota ajánlja majd a jelenlévők figyelmébe.