Vass Levente: a karanténtörvénnyel lehetővé teszik, hogy a járványügyi rendelkezéseket is betartsák

A most elfogadott karanténtörvény lehetőséget teremtett az egyéni szabadságjogok betartására úgy, hogy a közegészségügyi rendelkezések sem sérüljenek, a járványügyi rendelkezéseket is betartsák – értékelt Vass Levente orvos, Maros megyei parlamenti képviselő, akivel a kedden életbe lépő karanténtörvény előírásairól beszélgettünk.

Vass Levente szerint egy jó törvényt sikerült elfogadni • Fotó: Haáz Vince

Mint ismert a Nép Ügyvédje és az alkotmánybíróság is úgy értékelte, hogy a tünetmentes betegek esetében a szabadságjogok megsértését jelenti a kórházban való tartás és az otthoni elkülönítés vagy karanténba helyezés. Ennek eredményeképp az alkotmánybíróság úgy döntött, hogy

csak akkor lehetséges ilyen intézkedés a közegészségügyi célok eléréséért, ha erről a parlament rendelkezik.

Objektív vizsgálat

Vass Levente elmondta, hogy az elfogadott törvény értelmében a tünetmentes, de bizonyítottan koronavírusos betegek kórházba való beutalásáról az orvos fog dönteni.

A törvény lehetővé teszi, hogy 48 órára a kórházban tartsák a fertőző betegeket, egészen addig, amíg pár fontos vizsgálatot elvégeznek rajtuk és kiderül, hogy tulajdonképpen milyen az egészségi állapotuk.

„Az objektív, klinikai vizsgálat során a különböző látleletekből, radiológiai vizsgálatból kiderülhet, hogy mennyire támadta meg a beteg szervezetét a vírus, milyen elváltozásokat okozott. Ha valakinek nincsenek tünetei, attól még megtörténhet, hogy a tüdejében olyan folyamatok zajlanak, amelyek a tüdő kapacitásának csökkenéséhez vezetnek, s arra utalnak, hogy a tüdőben egy gyulladásos folyamat zajlik.

Lehet, hogy a 25 százalékos tüdőkapacitás-csökkenést a beteg nem érzi, de ez a vírus képes arra, hogy rövid időn belül rohamosan lerombolja a beteg állapotát

– vázolta a szakember. Hozzátette, az orvosnak kötelessége, mint más betegségek esetében is, elmondani, hogy mi derült ki a vizsgálat során, ezeket be kell vezetni a kórlapba és el kell mondani a páciensnek, hogy ajánlott vagy sem 48 óra leteltével is a kórházban maradni megfigyelés alatt.

A beteg dönthet úgy, hogy az egészségét kockáztatva szeretne távozni egy általa megjelölt helyre, saját környezetébe, elkülönítve.

Hiányosság is van

Vass Levente elmondta, hogy a törvény értelmében, ha a tünetmentes beteg úgy dönt, hogy mégis hazamegy, 14 napot otthon kell maradnia, ezt a hatóságok ellenőrzik. Ez időre betegszabadságra jogosult.

Az otthoni elkülönítést úgy lehetne még jobban betartatni, ha minden tömbházfelelős, minden polgármesteri hivatal tájékoztatva lenne ezekről az esetekről, ha felhívnák a lakóközösségek figyelmét, hogy a szomszédjukban fertőző beteg van és saját egészségük érdekében a megfelelő intézkedéseket tartsák be.

Nálunk ez nincsen szabályozva, de az egészségügyi minisztérium másodlagos rendelkezésekkel meg tudja ezt tenni” – mutatott rá Vass Levente.