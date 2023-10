Városi vízre várnak Árvátfalván

Készülnek a kivitelezési tervek ahhoz, hogy csatlakoztathassák az árvátfalvi ivóvízhálózatot a Harvíz Rt. vízszolgáltató által üzemeltetett rendszerre – így szüntetnék meg a folyamatos vízhiány okozta problémákat az udvarhelyszéki településen.

Fülöp-Székely Botond 2023. október 02., 10:252023. október 02., 10:25

Folyamatosan gondot okoz az ivóvízhiány a közigazgatásilag Felsőboldogfalvához tartozó Árvátfalván, ahová sokan költöztek ki Székelyudvarhelyről az elmúlt években. Noha látszólag nem fenyegeti az elnéptelenedés veszélye a kis falut, mégis számos kellemetlenség forrása a megbízhatatlan közszolgáltatás, hiszen

a háztartások egy részében már a kisebb szárazságok idején is vízhiánnyal kell szembesülniük a lakóknak.

A helyzet sok vitát is szült a helyiek között, hiszen míg a lakók fele locsolta a kertjét, mások a központban lévő forráshoz jártak ivóvízért. Petíciót is megfogalmaztak az emberek a polgármesteri hivatalnak, követelve a kellemetlen helyzet megoldását – ám ezt követően is csak az ígéretekkel és a problémával maradtak. Nyertes pályázat Zsombori Levente, a község polgármestere mandátumba lépését követően felmérte a helyi állapotokat, és kiderült, hogy pályázniuk kell annak érdekében, hogy csatlakoztathassák a településen lévő ivóvízhálózatot a Harvíz Rt. által üzemeltetett székelyudvarhelyi rendszerre. Az korábban is egyértelmű volt ugyanis, hogy csak így lehet megbízhatóvá tenni a szolgáltatást. Az elképzelés szerint ehhez

három kilométernyi vezetéket kell földbe helyezni, pumpaházakat kell létesíteni, ugyanakkor egy nagy kapacitású víztározó tartályra is szükség van.

Ezekért az országos Anghel Saligny programban pályázott tavaly az önkormányzat (3,8 millió lejért), benyújtott dokumentumaik pedig elnyerték a kért támogatást. A polgármester lapunknak elmondta, a beruházás kivitelezését némileg hátráltatta, hogy az eredetileg elképzelthez képest új helyszínt kellett találjanak a már említett víztározó elhelyezéséhez, a korábbi ugyanis nem bizonyult megfelelőnek. Hirdetés Az önkormányzatnak végül a felsőboldogfalvi közbirtokosságtól kellett kisajátítania erre egy területet. Ettől függetlenül készülnek a projekt kivitelezési tervei, amit várhatóan jövő hónap végén kap kézhez a község vezetősége. Zsombori bízik benne, hogy jövőre elkezdődhet az építkezés.

Tudom, hogy most is gondok vannak az ivóvízhiánnyal Árvátfalván, ezért is bízom benne, hogy mielőbb elkezdődhet a projekt megvalósítása. Azonban vannak olyan bürokratikus lépések, amelyeket be kell tartsunk

– fogalmazott a polgármester.