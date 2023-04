Város a város alatt – kriptát látogattunk

Marosvásárhely „föld alatti városában” jártunk, ahová Puskás Attila történelemtanár vezetett le bennünket. A római katolikus Keresztelő Szent János Plébánia – egykori jezsuita templom – északi mellékoltárai alatti kriptát a kétezres évek elején fedezték fel újra, a Csató Béla főesperes idejében végzett restaurálási munkálatok során. 1903-ban ugyanis lezárták a majdnem kétszáz éves, templom alatti temetkezési helyet. Kik nyugszanak a templom alatt, és miért pont ott? – fogalmazódott meg bennünk a kérdés, amelyre meg is kaptuk a válaszokat idegenvezetőnktől.

Cikkünk egy évvel ezelőtt jelent meg a Székelyhon Hit-vallás kiadványában, most pedig a Székelyhon.ro olvasóival is megosztjuk tapasztalatainkat. A jezsuita rend által építtetett plébániatemplom alapkövét 1728. augusztus 8-án tették le, és 1732-ben már temetkezési helynek számított a kripta – kezdi Puskás Attila történelemtanár az idegenvezetést, miután leérkeztünk a ma már kivilágított kriptába. Annak idején azonban a lejárat nem az udvar felől volt – ezt az utolsó felújítások során alakították ki –, hanem jobb oldalt. Hogy erre miért volt szükség, azt is elmagyarázta idegenvezetőnk. Hirdetés Főként Olaszországban és Franciaországban volt hagyományuk a kolduló rendeknek – például ferences, domonkos, ciszterciek –, amelyek koldulásból éltek, és azt adták a rendtársaknak, gyerekeknek vagy bárkinek, akit a kórházakban ápoltak, amit össze tudtak gyűjteni.

A „koldulás” fontos alapja volt a templom alatti kripta kiadása, eladása olyan személyeknek, akik ezt meg tudták fizetni,

tehát a nagyon gazdag emberek sírboltot vásároltak, és itt temették el őket vagy egész családjukat. Ez az oka annak, hogy nem csak egyházi embereket, jezsuitákat találunk a marosvásárhelyi kriptában sem, annak ellenére, hogy ezt a templomot ők építtették. Találunk itt bárót, királybírót, postamestert, illetve sok, Marosvásárhelyen letelepedett örmény kereskedőt.

Van, aki azért volt ide temetve, mert anyagilag nagymértékben támogatta a marosvásárhelyi közösséget, és tiszteletből itt helyezték végső nyugalomra. Tehát az egyházi méltóságok mellett több civil, arisztokrata származású vagy kereskedő embernek ad örök otthont a plébániatemplom alatti kripta – tudtuk meg Puskás Attilától.

1732-ben kezdték el itt a temetkezést, akkor temették ide az elsők között az erdővidéki Miklósvárról származó báró Kálnoky Domokost, aki fiatalon meghalt.

Másik fontos személy, aki a marosvásárhelyi kriptában nyugszik, Baranyai Mária Magdolna, aki a házába fogadta a Marosvásárhelyre érkező jezsuitákat, akiknek az volt a feladatuk Marosvásárhelyen, hogy a protestáns térhódítás után – katolikus megnevezés szerint – a rekatolizációt elősegítsék, a protestáns vallásban ezt ellenreformációnak nevezik. Bizonyos szinten „vissza is foglalták” a katolikus egyháznak Marosvásárhelyt – tette hozzá a történelemtanár.

Ebbe a kriptába 1903-ig temetkeztek, és csak az alsó felét foglalták el, 61 fülkét lehetett beazonosítani, ebből 35 fülkéről biztosan állítható, hogy temetkezési helynek használták,

mert valamilyen formában ott vannak a nevek.

A főesperes lépett be ide először hosszú idő után Csató Béla főesperes idejében nagymértékű restaurálási munkálatok folytak a templomban, és egy alkalommal, amikor a munkások verték le a vakolatot, beomlott valami. Akkor derült ki, hogy ez a szellőzőnyílás-féle nem más, mint egy alagút. A főesperes urat kötötték meg, nehogy leessen, hiszen nem tudták, mi van a nyílásban, és őt engedték ide le. Akkor kiderült, hogy tényleg megvan az a kripta, amiről írtak, és 1903-ig használták temetkezési helynek. Abban az évben

hoztak egy szabályt, nem csak itt, számos más helyen is, amely előírta, hogy közegészségügyi okokból megszüntetik a kriptákba, illetve templomok köré való temetkezést.

Ekkor alakultak ki több helyen temetők, és ezeket a kriptákat lezárták. A kétezres évek elejéig teljesen zárt volt ez a kripta is, nem járt ott senki, az első Csató Béla főesperes volt, aki több mint száz év után betette ide a lábát. „A főesperes úr sötétet talált itt, egy koporsó volt benn, amelyben egy idős hölgy feküdt, a ruhái voltak meg, a teste mumifikálódott már. Őt Csató Béla rendes katolikus szertartás szerint eltemette, de voltak itt még különféle csontok is” – magyarázta Puskás Attila, aki 2011-ben jött le először az újra felfedezett kriptába, és mivel ő maga örmény származású is, megdöbbent, hogy milyen sok örmény van ide eltemetve. „Latinul is, magyarul is vannak itt sírfeliratok, én pedig latint is tanítottam a katolikus osztályokban, amikor még a Bolyai Farkas Gimnáziumban voltak.

A diákok nem igazán kedvelték, hiszen holt nyelv, de lehoztam ide a katolikus osztályokat, leírtuk a sírfeliratokat, és az osztályban lefordítottuk. Így telt el két hónap, ami fantasztikus élmény volt a 16 éveseknek.

Akkor kezdtük a kripta feldolgozását, egy éven keresztül dolgoztunk, lefordítottuk a latin feliratokat, a magyarokat kiegészítettük, ahol hiányosak voltak, majd Barabás Kisannával, aki az egyházművészeti múzeum vezetője, illetve Székely Szilárd és Kálmán Attila tanárkollégákkal az egészet feldolgoztuk, levéltári adatokkal kiegészítettük, és ebből megszületett a Marosvásárhelyi örmények kiadvány utolsó fejezete, amely az összes itt eltemetett személy nevét tartalmazza, illetve az egykori ferences kolostortemplom kriptájában találhatók névsorát, továbbá a minorita templom – ahol most vannak a jezsuiták – kriptájában eltemetettek nevét is feldolgoztuk” – fogalmazott a történelemtanár az első olyan hivatalos dokumentumról, amely erről a kriptáról szól. Ebből a szempontból kötődik a kripta a vásárhelyi magyar-örmény egyesületükhöz is, és ennek szellemében helyezték ki a négynyelvű – magyar, román, angol, örmény – táblát, amely az egyetlen örmény nyelvű felirat Marosvásárhelyen – teszi hozzá.

Ez egy olyan kripta, amibe hosszában temetkeztek, majd kapott egy vakolatot, erre egy kis maltert tettek, és egy évszámot vagy egy-egy jelet tettek, monogramot, hogy majd a család kiépíti márványtáblával, de van, amelyik így maradt, ezekről a halottakról nem igazán tudunk semmit. Egy fejlettebb formája a kriptafeliratoknak, amikor megvonalazott alapra a nevét is ráírták az illetőnek.

Puskás Attila úgy véli, az egyik legjelentősebb személyiség, aki a kriptában van, Dominus Martinus Csiky, azaz második Csiky Márton.

Lehetőséget rejtenek Elsők között a jezsuiták kaptak helyet a kriptában, itt van eltemetve a legjelentősebb vásárhelyi jezsuita, Apostol György is, aki prédikációival sok lelket visszatérített a katolikus egyházba. Amikor 1773-ban a jezsuita rendet betiltotta a római pápa, akkor plébános lett, és a nevéhez kötődik az úgynevezett tanoda és nevelde igazgatása és a Lábas ház építése, ahol katolikus neveldét működtetett, amelyből kinőtte magát a ma működő Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium.

Óriási potenciál van a marosvásárhelyi kriptákban, amelyek sosem voltak kihasználva, és azzal, hogy elindítottuk a gyerekek által kitalált megnevezés szerint a kriptaprojektet, bekerült a városi körforgásába, ezt bizonyítja az is, hogy a Múzeumok éjszakáján több százan is meglátogatták egy délután alatt.

A jezsuita templom alatt található sokkal kisebb kripta is látogatható, a főtéri ferences templom alatti kripta sajnos nem látogatható, de jó lenne azt is látogathatóvá tenni” – hangsúlyozta Puskás Attila, hozzáfűzve, hogy egy „föld alatti város” van Marosvásárhely alatt, amelyet jól ki lehetne használni turisztikai célokra is. Fontos tudni, hogy bárki meglátogathatja a katolikus templom alatti kriptát, amely a város titokzatos múltjába vezeti vissza az érdeklődőket.