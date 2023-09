Van alapja a drogügyekkel kapcsolatos pletykáknak Székelyudvarhelyen

Lassan tíz éve, egységük megalakulása óta, vesz részt balesetmegelőzési, valamint drog- és egyéb bűncselekményekkel kapcsolatos prevenciós programok szervezésében Katona Lóránt, Székelyudvarhely Helyi Rendőrségének helyettes igazgatója. Nyilvános rendezvényeken, iskolákban, táborokban és számos más csoport számára is tartott előadásokat a témában.

Hiszi, hogy nekünk kell tenni közösségünk fejlődéséért a biztonságos környezet megteremtéséért, szakmai kötelessége mellett ezért is vállalta fel a feladatot.

„A helyi rendőrségnek a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére és megállapítására van hatásköre” – magyarázta Katona. Ebbe beletartozik a drogfogyasztás, illetve az alkoholfogyasztásból származó bűntények is: legyen szó ittas vagy más tudatmódosító szer hatása alatt történő vezetésről, az ebből származtatható balesetekről vagy éppen a balesetek helyszínének elhagyásáról.

Volt, hogy arról értesítették egységünket, hogy valaki drogot próbál eladni, de olyan is, amikor a járókelők látták, hogy egyesek a kocsijukban szívnak fel porokat. Utóbbi személyeket már mozgásban lévő járművükben sikerült tetten érni az állami rendőrökkel közösen folytatott akció során”

Országszinten szinte 500 típusú tudatmódosító szer van „forgalomban,” de pontosan nem tudni, hogy ebből mennyi található meg Székelyudvarhelyen is

Ez azonban egy veszélyes játék, hiszen bizonyos esetekben már az orvosok sem tudják, hogy milyen ellenszert adjanak be a fogyasztóknak, akik rosszul lesznek és kórházba kerülnek a kábítószer miatt.

Sajnos Székelyudvarhely sem kivétel, ott is volt eset, amikor fiatalok (vagy éppen fiatalkorúak) kerültek kórházba a szerhasználat miatt. Arra is volt példa, hogy

Jelen van azonban a kristály, az amfetamin és a marihuána is.

A hatóságok rendre számolnak fel kisebb drogterjesztő vagy éppen előállító sejteket, de sajnos sokszor több is alakul ezek helyére.

A bűnüldözés szempontjából rossz helyzetet teremt az is, hogy egyes tudatmódosító szerek legális hozzávalóit internetről rendelve, egyenként szerzik be egyesek, és ők állítják össze a veszélyes vegyületeket. Ezen eseteket már nehezebb felderíteni.

A drogprevenciós programok akkor működnek jól, ha a hatóságok, a pedagógusok és az intézmények vagy éppen a polgármester mellett a szülők is elvégzik a feladatukat – szögezte le Katona Lóránt. Meglepő tény, hogy

Többször is talált a helyi rendőrség ilyen jellegű szerhasználatra utaló nyomokat például a Fások utca rejtettebb részein vagy a csillagvizsgáló környékén. Arra is volt példa, hogy különböző tudatmódosító szereket találtak a parkokban összegyűlő fiataloknál – a rongálások esetében is sokszor ezek a szerek álltak a háttérben.