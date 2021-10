Van, ahol már megkétszerezte a temetések számát a koronavírus-járvány

Több erdélyi városban megkétszereződött az elmúlt időszakban a temetések száma, ami miatt egyre gyakrabban fordul elő, hogy akár egy hetet is várni kell a végső búcsúra. Székelyföldön még nem ennyire súlyos a helyzet, de érezhető a növekedés, és lassan elkerülhetetlenné válnak a csúszások. Emellett a koporsók beszerzése is egyre nehezebb, az árak pedig számottevően emelkedtek.

A temetések megnövekedett száma miatt egyre nehezebb ezek megszervezése a megszokott módon és időben. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Ugyanakkor megdrágult a faanyag, a vas, a festék, a lakk, így a koporsók ára is megnövekedett, ám ezt a vállalkozás egyelőre bevállalja, hiszen egy temetés így is megterheli a családok költségvetését.

a koporsók beszerzése is bonyolult, országos szinten megnövekedett a kereslet, míg korábban egy-két napra szállították a rendelést, most ez egy-két hétig elhúzódik, így előre kell tervezni, bebiztosítani a készletet.

A román nemzetiségűek néha még kérnek becsomagolt ételt, de a magyar családok csak kaláccsal és pálinkával kínálják meg a temetésen résztvevőket. A pékségek is rugalmasak, két szeletenként csomagolják hermetikusan a kalácsot, fóliázott műanyag pohárban lehet vásárolni a pálinkát. A vállalkozó kérdésünkre elmondta, hogy

Erre fel is hívják a figyelmet, kérik, hogy tartsák be az előírásokat, abban bízva, hogy akkor nem lesznek újabb korlátozások, hiszen nagyon fontos, hogy a gyászfolyamatot ne kurtítsák meg. Elmondása szerint a járvány kitörése óta változtak a szokások,

– részletezte a vállalkozó. Kitért arra is, hogy

Olyan is előfordul, hogy kénytelenek kitolni a temetés időpontját. „Arra törekszünk, hogy a hozzátartozók kéréseit teljesítsük, ám fel kell állítani a fontossági sorrendet.

Csíkszeredában és környékén is megkétszereződött az elmúlt időszakban a temetések száma, nagyon sok a koronavírus-fertőzésben elhunyt – számolt be megkeresésünkre Domahidi Zalán, az Alcsík temetkezés vállalat képviselője. Mint rámutatott,

Megkétszerezte a temetések számát a koronavírus-járvány negyedik hulláma Erdély számos nagyvárosában, aminek hatására csúszások jellemzők, van, ahol a várakozási idő az egy hetet is eléri. Székelyföldön is érezhető a jelenség,

Nehéz helyzetben. Az elmúlt időszakban a temetkezési kellékek ára is megnövekedett • Fotó: Gecse Noémi

Be kell osztani

A szintén csíkszeredai Utolsó út temetkezési vállalkozás tulajdonosa, Bodó Csilla is megerősítette, hogy megnövekedett a halálesetek száma az utóbbi időben. Noha elmondása szerint ez ősszel nem számít újdonságnak, tény, hogy

ezúttal a koronavírussal összefüggésbe hozható elhalálozások magas száma is hozzájárul a jelenséghez, mivel az elhunytak közel háromnegyede koronavírus-fertőzött.

Csúszások viszont ettől függetlenül tapasztalatai szerint egyelőre nincsenek, a jövőben viszont lehetnek. Ennek oka, hogy míg nyáron naponta legtöbb egy-két temetés volt, jelenleg két-három is van, ezeket pedig be kell osztani. Mivel a legtöbb temetés a Kalász negyedi temetőben van, és ott több felekezet is temet (katolikus, református, unitárius, ortodox),

a szabály pedig az, hogy nem eshetnek egybe a temetések, így emiatt előbb-utóbb lehetnek csúszások.

Magyarán, ha már egy másik felekezetnek van temetése egy adott időpontban, a másiknak nem lehet. Kétóránként vannak a temetések, most viszont, hogy rövidült a nap, általában csak három temetést vállalnak a papok, 10, 12 és 14 órától. Így, ha tovább nő a temetések száma, elképzelhető, hogy várakozni kell majd.

Emellett Bodó Csilla is beszámolt arról, hogy az elhunytakat a megszokott szertartás szerint fel lehet ravatalozni, a részvétnyilvánítás viszont tapasztalatai szerint nem mindig marad el. Noha tilos lenne az érintkezés, sokan nem értik meg, és mégis megközelítik a hozzátartozókat. Ezért

gyakran fekete szalagot kötnek a ravatalozó bejárata elé, jelezve, hogy tilos a belépés, ilyenkor csak főhajtással részvételnek az érkezők.

A koporsók beszerzésében ugyanakkor nem tapasztalt változást, mint fogalmazott, a kereskedők valószínűleg fel voltak készülve, miután tavaly nagy koporsóhiány alakult ki. A nyersanyag-drágulás és a megnövekedett igény hatására azonban drágulás történt,

a koporsók ára mintegy 10-20 százalékkal emelkedett, és ugyanez mondható el a temetések megszervezéséhez szükséges egyéb termékekről is, ilyen például a virág vagy a kalács.

A legolcsóbb koporsó jelenleg 890 lejbe kerül (két éve még 590 volt), de egy igazán díszes modell esetében az ár 7000 lejig is felmejet. Minden egyébbel együtt mintegy 3000-4000 lejért már lehet temetkezni, de a végső ár ennél jóval magasabb is lehet. Igaz, a temetkezési támogatás értéke is emelkedett az elmúlt években.

Nem győzik ásni a sírokat

Az emberek nem fogják fel, hogy milyen súlyos a helyzet – véli Somorai Albert, a legnagyobb székelyudvarhelyi szakvállalkozás, a Somorai Temetkezési Vállalat tulajdonosa. Elmondta:

a járvány előtt naponta egy-két temetést kellett előkészítsenek, de az utóbbi négy hétben már napi három, gyakran négy megbízást kapnak.

„Ilyenkor ősszel amúgy is több szokott lenni, de most nagyon-nagyon sok halott van” – tájékoztatott a temetkezési vállalkozás vezetője, hozzátéve, hogy

hétvégén is megállás nélkül dolgoznak, de így is alig győzik a munkát.

Munkagépe is van a föld kiásására, de a régi temetőkben azt nem tudják használni, mert nem fér el a sírok között, ott kézzel kell kiásni a földet. A sírásók már ki vannak merülve, olyan sok a megrendelés.

Már a végső kapacitáson vagyunk, ezt már nem tudjuk növelni

– fogalmazott, remélve, hogy ennél már nem lesz súlyosabb a járvány, és nem nő tovább a halálesetek gyakorisága, különben egyre több temetést kell majd elhalasztani, és hűtőkamrákat kell vásároljanak a holttestek tárolására az elhúzódó gyászszertartásig.

Már most is előfordul, hogy a temetést nem lehet előkészíteni két-három napon belül, ezért halasztani kell egy napot.

„Ha sok haláleset van, nem lehet hamarabb, erre nincs elég ember, nincs elég kapacitás” – fogalmazott.