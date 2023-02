Van, ahol beváltak az okos jelzőlámpák, máshol most terveznek hasonlókat

Európai uniós pénzalapból – ráadásul nagyon sokból – fogják életbe ültetni év végéig Marosvásárhelyen azt a közlekedésmenedzsment-tervet, amely alapján okos jelzőlámpákat szerelnek fel több útkereszteződésbe. Mindemellett összehangolják a városi autós közlekedést is.

Idén, mint az illetékes alpolgármester elmondta, további jelentős befektetésekre lehet számítani a helyi tömegközlekedés fejlesztése kapcsán: többek között újabb elektromos autóbuszokat vásárolnak, azoknak egyébként már elkészültek a töltőállomások. „ Összesen 192 millió lejt költünk a tömegközlekedés korszerűsítésére, mindezt uniós forrásokból. Emellett mintegy 30 százalékkal nő a tömegközlekedési vállalat költségvetése, és ezzel együtt a város részéről a támogatás is, hiszen kilométer alapú elszámolás van a szállítási vállalat és a polgármesteri hivatal között.

A járatok is gyakrabban közlekednek majd az elektromos autóbuszok segítségével. De az uniós pénzalapokból megvalósított közlekedésmenedzsment is segíteni fogja a tömegközlekedést”

érzékelni fogja például azt, ha egy autóbusz közlekedik az útkereszteződéshez és zöld sávot biztosít számára. Ha ez megvalósul, akkor csúcsidőben is tartani tudják a menetrendet a városi autóbuszok.

De azt is lehetővé válik, hogy ha egy útkereszteződés közelében baleset történik, akkor egyik sávon ne váltson zöldre a jelzőlámpa, szabadon maradjon az érintett sáv, amíg az autót elvontatják a helyszínről. Az útkereszteződésekbe szenzorokat is szerelnek, amelyek segítségével például a helyszíni terepszemle nélkül tudni lehet majd, ha egy megengedettnél nagyobb súlyú tehergépkocsi közeledik a belváros felé, de az útkereszteződéseken áthaladó gépkocsik számát is rögzíti, hasznos adatokat gyűjtve róluk.

Tervek szerint év végig hangolják össze a közúti közlekedést Marosvásárhelyen, amelyhez nagy reményeket fűznek a városvezetők, akárcsak a tömegközlekedési vállalat illetékesei.