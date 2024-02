Megbírságolnák az átjárón telefonozó gyalogosokat

A város vezetősége a közlekedési rendőrséggel közösen egyeztetett azokról a helyekről, ahol a leggyakoribbak a balesetek; megoldásokat is találtak ezek csökkentése érdekében.

– mindkettőjüket a gyalogátjárón. Idén halálos áldozata is volt a gyalogosgázolásoknak.

A polgármester azt is elmondta, hogy bár sok esetben a gépkocsivezetők nem tartják be a szabályokat, számtalan olyan helyzet is van, amikor a figyelmetlen gyalogosok okozzák a baleseteket. Hiszen – mint kitért rá – sokan nem figyelnek a jelzésekre, nem néznek szét, helyette a mobiltelefonjukat nyomkodják, miközben átkelnek az úttesten.

Habár Marosvásárhelyen több átjáró elé telefonhasználatot megtiltó jelzést festettek fel, ez mégsem elég. Az elöljáró arról beszélt, hogy