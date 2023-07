Üzletembereknek, gyógyulni vágyóknak, turistáknak – megnyitották a magyar kormánytámogatással épült szállodát Marosvásárhelyen

Marosvásárhely is felkerült a turizmus világtérképére, hiszen kedden ünnepélyes keretek között megnyitották a magyar kormány támogatásával is épült a Hampton by Hilton szállodát. Az első jellemzést Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese adta, aki praktikus, biznisz szállodaként jellemezte a hatszintes új épületet.