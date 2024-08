Üveggyöngyvarázs: tudományos fesztivált szerveznek Csíkszeredában

„Az Üveggyöngyvarázs tudományos fesztivál ilyen formában mindenképp újdonság” – emelte ki Nagy Péter, majd hozzátette, korábban is tartottak tudományos előadásokat Csíkszeredában, azonban többnapos eseménysorozatként eddig nem próbálták ki magukat. A szervező szerint

A fesztivál során ugyanis nemcsak előadásokra invitálják az érdeklődőket, hanem koncertekre is, amik szintén formabontó módon közelítik meg műfajukat: a zenekarok az előadásban elhangzottakra egyfajta válaszként, magyarázatként játszanak dalokat az ismeretterjesztők közben. A koncerteket mindemellett vizuálisan is az adott témakörbe helyezik be.