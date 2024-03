Utcát is elnevezhetnek Kovács András Ferenc költőről

Létrehozták a Kovács András Ferenc Költészeti Díjat – jelentette be Vida Gábor, a Látó Irodalmi folyóirat főszerkesztője pénteken a marosvásárhelyi Gemma Kávézóban. Az első díjazott nevét április 11-én, a magyar költészet napján jelentik be.

Szabó Róbert Csaba kiemelte: a tavaly decemberben elhunyt Kovács András Ferenc Marosvásárhelyen alkotta meg költői művének nagy részét, a Látó Irodalmi folyóirat főszerkesztője is volt. Kötelességüknek érzik létrehozni a nevét viselő díjat, elkezdeni a költői hagyaték feldolgozását.

Örömmel jelentette be, hogy a díj mellé felsorakozott a város és a megye is, biztosítva az anyagi hátteret.

Erdély a gazdátlan költői hagyatékok földje. Ha lemondunk ezekről, múltunk egy fontos darabját veszíthetjük el. A kultúra sosem fogja megtéríteni a rá fordított anyagiakat, most a Látó könnyű helyzetben van, mert az önkormányzatok megértették, hogy a szellemi bevétel a lényeges

– fogalmazott.

Hamarosan kihirdetik az első díjazottat

Codău Annamária, a Látó munkatársa elmondta, a Kovács András Ferenc Költészeti Díjat a 65. életévüket be nem töltött, magyarul alkotó költők kaphatják meg, akik nyitottak, a formai fegyelem, a kíváncsiság, illetve a más kultúrákban való megmerítkezés, közéleti érzékenység jellemző rájuk. Ezek mind olyan tulajdonságok, amelyek Kovács András Ferenc költészetében és életében is jelen voltak. A szakmai kuratórium évente egyszer ítéli oda a díjat, amellyel kétezer eurós pénzbeli támogatás is jár Maros Megye Tanácsa és a marosvásárhelyi városháza jóvoltából.