Utalnak pénzt a szejkei mofetta rendbetételére, de idén már nem tudják elkölteni

Nyolcszázezer lejt utal át Hargita Megye Tanácsa a székelyudvarhelyi önkormányzatnak a szejkefürdői mofetta felújítására. A probléma csak az, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján a város idén már nem költheti el a pénzt. Mindemellett az is bonyolítja a helyzetet, hogy a városvezetésnek területet kell kisajátítania a helyszínen.

Zörgő Noémi, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának szóvivője közölte, egyelőre neki is csak sajtóértesülései vannak az említett összegről, csütörtöki beszélgetésünkig ugyanis nem kapott erről hivatalos értesítést intézményük. Mindemellett emlékeztetett, hogy

A 6 százalékos áfa-visszaosztásból 800 ezer lejt utalt tovább Hargita Megye Tanácsa a szejkefürdői mofetta korszerűsítésére – jelentette be a közösségi médiában a megyei képviselő-testület hétfői döntését Bíró Barna Botond, az intézmény alelnöke.

Ők azonban nem rendelkeznek ilyen jellegű szerződéssel a mofetta ügyében.

A 800 ezer lejről ugyanakkor nem kell lemondjanak – ha átutalja a megyei intézmény –, hiszen azt jövőre is hasznosíthatják, amennyiben a jogszabályok erre lehetőséget biztosítanak. Bíró Barna Botond megkeresésünkkor emlékeztetett, hogy a városvezetés idén tavasszal kért segítséget intézményüktől a mofetta felújítása érdekében (ez a március végi soros ülésen is elhangzott), ennek tettek most eleget. Hozzátette: