Utak ellenőrzésére szolgálhatott a csíkcsicsói vár

Írott forrás hiányában keveset lehet tudni a csíkcsicsói várromról, az évek folyamán számos hipotézist állítottak fel vele kapcsolatban. Voltak, akik mentsvárként, mások határvédő várként határozták meg. Nemrégiben Botár István régész új elképzeléssel állt elő, szerinte az Erdélyt Moldvával összekötő út egy szakaszának ellenőrzésére építhették, akárcsak a többi csíkszéki erősséget.

Barabás Hajnal 2023. december 16., 20:532023. december 16., 20:53

A Csíkcsicsó közelében található várrom kapcsán több elképzelés is napvilágot látott, főként az általa hajdanán betöltött szerepkört illetően. Mint Botár István csíkszeredai régész, a Csíki Székely Múzeum munkatársa magyarázta, Orbán Balázs említi először a vármaradványt A Székelyföld leírása című monumentális művében, ahol rajzot is közöl róla. Akkor nem lehetett többet tudni róla, bár feltételezések, legendák, mesék merültek fel vele kapcsolatban. Köztük olyan is, amely összefüggésbe hozza a csíksomlyói ferences renddel, melynek tagjai korábban ott éltek volna.

Az első régészeti ásatást 1950-es években végezték a helyszínen, egy kisebb felületen, amikor őskori cserepeket is találtak.

Így derült ki, hogy a várnak őskori előzményei vannak. A későbbiekben Székely Zoltán, valamint Ferenczi István és Ferenczi Géza régészek ezeket a csíki várakat a Magyar Királyság keleti térnyerésének tulajdonították, és úgy gondolták, a határokat védték. Ezek szerint a csíkcsicsói vár más hasonló erősséggel (Firtos, Budvár, Csíkrákos, Tusnád, Zsögöd stb.) alkotott láncolatot – ezt az álláspontot tartották a székely kutatók a ’70-es, ’80, ’90-es években. Benkő Elek azonban arra a következtetésre jutott, hogy ezek nem határvédő, hanem mentsvárak voltak, ahol a helyi lakosság meghúzta magát veszély esetén. Erre az álláspontra helyezkedett Sófalvi András kutató is. Nemrégiben Botár István állt elő új hipotézissel. A csíkszeredai régésznek főként azért voltak kétségei, mert

a csicsói vár kicsi, emellett tagolt felületű, nem tűnik logikusnak, hogy oda menekültek volna a falubeliek.

Ezért, akárcsak a csíkrákosi Pogányvárnál megfigyeltek alapján, ahol régi, felhagyott utakat talált az erdőben, felmerült annak a lehetősége, hogy a csicsói vár is egy régi út mellett állhatott. Alternatív útvonalak „Ezt ellenőriztem, régi térképes adatokat vettem figyelembe, helynevek alapján, terepbejárással kerestem és találtam is utakat a vár környékén” – osztotta meg a kutatás eredményét. Ennek alapján elmondható, hogy csicsói vár mellett, a völgyben, illetve a gerinceken vezetett végig valamikor a mostani Tolvajos-tetőn áthaladó országút, amely a mostani Hargitafürdő fele tartott, onnan pedig Szentegyháza irányába.

Ennek vannak fizikai nyomai ma is, felhagyott utak az erdőben. Nyilván ezeket nehéz keltezni, csak annyi látszik, hogy arra jártak, használták

– így a szakember. Ugyanakkor írott források is alátámasztják ezt az elképzelést. Például amikor 1661-ben a tatárok betörnek Csíkba és felégetik Szeredát, akkor egy szász krónikás leírása szerint a csíkiak a Hargitán várták a törököket, tatárokat a mostani Tolvajos-tető felé vezető úton, csakhogy azok serege Székelyudvarhelyről nézve bal kéz felől, azaz északról megkerülte őket, ami azt jelenti, hogy léteznie kellett arra egy útnak, ahol egy nagy sereg feltűnés nélkül haladhatott. „Tehát egy időben több út is vezetett át a Hargitán, nemcsak a libáni, hanem Csicsónál, Rákosnál és valószínű, hogy Madarasnál és Szenttamásnál is el lehetett jutni a Küküllő völgyébe, Udvarhely fele” –magyarázta Botár. Hirdetés A szentamási útról ugyancsak létezik írott forrás, miszerint amikor Báthory András bíboros Székelyudvarhelyről menekült, egy korabeli szemtanú leírja, hogy töprengett, melyik úton menjen át Csíkba, és onnan Moldva fele, mert félt a székelyektől. Végül Szenttamás fele vette az irányt, ahová kíséretével egy nap alatt átértek. Mindezen bizonyítékok alapján Botár azt a következtetést vonta le, hogy

ezek a várak ezekkel az utakkal összefüggésben épültek, azt viszont nem lehet biztosra tudni, hogy pihenőhelyként avagy ellenőrzőpontként használták, hogy szedtek-e vámot az utak használatára, mert erre nincs forrás.

„Az viszont egyértelmű, hogy utak vezettek át a Hargitán, és a csíkszéki várak mindegyikének van őskori, vaskori előzménye, amelyre ráépítkeztek a későbbiekben, ezért kellett legyen annak valamilyen oka, hogy miért pont oda építettek” – mondta. Mint hozzáfűzte, ezek a közlekedési folyosók minden korszakban, az őskorban és a középkorban is használatban voltak, függetlenül attól, hogy éppen milyen nép lakta ezt a vidéket. Nyomtalanul eltűnt kápolna Kitért arra is, hogy számos kápolna is épült az útvonalak mentén, például Csíkszentimre mellett, az Erdővidék felé vezető út mentén a Margit-kápolna, de a szépvízi kápolnákat is régi, a korabeli térképeken szereplő országutak mellett emelték. Tekintettel arra, hogy a csíkcsicsói várrom közelében is létezik Kápolna nevű patak,

joggal feltételezhető, hogy valamikor a felhagyott útvonal mentén itt is állott kápolna, de hogy pontosan hol, azt nem lehet tudni.

Mivel a vár alatt lévő dűlőt Szent Ferenc-aljának hívják, ezért akár ama, mára nyomtalanul eltűnt kápolna védőszentje is lehetett. Orbán Balázs sem említi, a helyiek sem tudnak róla, és nem szerepel a kápolnák 1700-as években összeállított jegyzékében sem. „Ez a kápolna az út használatával együtt hamar a jelentéktelenségbe süllyedt” – mutatott rá a régész. Folyosók Erdély és Moldva között „Ám ezek a várak nem azért épültek, hogy az udvarhelyi és a csíki székelyek közti forgalmat ellenőrizzék, hanem inkább azért, hogy az Erdélyből Moldva felé haladó régi országút, közlekedési folyosók köztes szakaszait felügyeljék” – magyarázta Botár. Tehát nem mentsvárnak épültek, hanem azért, mert a 13. században a Magyar Királyság valamilyen formában ellenőrzése alatt akarta tartani az Erdélyt Moldvával összekötő utakat. A régész szeretné a moldvai kijáratokat is felkutatni, hiszen minden jel arra mutat, hogy a két régió között több volt az átjárás, mint eddig hittük, miután a Keletei-Kárpátok két oldalán ugyanaz kultúrák nyomai mutathatók ki a dákoktól a gótokon át a szlávokig.

A csíkcsicsói vár építési idejét nem lehet tudni, mert nem végeztek nagyszabású kutatást, és nincsenek cserépleletek, viszont a tusnádi és a csíkrákosi várnál talált leletek C14-es vizsgálatából kiindulva nagy valószínűséggel ezek tatárjárás utáni építményeknek tekinthetők.

Botár úgy véli, miután a 14. században megalakul a moldvai fejedelemség, és a magyar király megbízásából a székelyek átmennek Moldvába elkergetni onnan a tatárokat, így azok közvetlenül már nem fenyegették vidékünket, ezért a várak elveszítették jelentőségüket.

Csíkcsicsó vára



Csíkcsicsó község honlapján Benkő Eleket idézik, aki így ír a várról: Az Olt völgyétől 7 km-rel Ny-ra fekvő, 933 m magas, 80 x 23 m-es hegytető „Várkőszikla” É-i peremét ívesen kanyarodó, helyenként vízmosásoktól megszakított kőfal maradványa határolja. A plató többi részét függőleges sziklafal övezi, ezeken a helyeken nem emeltek falat. A közeli csíkrákosi várral ellentétben a Csicsóvár fala keskenyebb (1,32–1,56 m), és kisebb, laposabb kövekből, lényegesen több habarcs felhasználásával készítették.” A szabálytalan alaprajzú sziklavár 65 m hosszú, 25–30 m széles. Növényzettől benőtt alapfalai az É-i oldalon 1-2 m magasan ma is megfigyelhetők. A közeli, csíkrákosi Pogányvárhoz hasonlóan az erdélyi határvédelmi rendszer harmadik lépcsőjének tagja lehetett. A hagyomány szerint a csíksomlyói ferencesek a zárda megépítése előtt egy ideig ebben a várban laktak.