Ünnepekre hangoló, hagyományos sütemény készült a Főnix Konyhában

Gyümölcskenyér. Tökéletes desszert, de vendégvárónak sem utolsó • Fotó: Erdély Bálint Előd

„Rendszerint karácsony közeledtével készítenek gyümölcskenyeret a háziasszonyok, ezért is gondoltam, hogy a mostani időszak a legmegfelelőbb a sütemény összeállításának bemutatására” – fogalmazott Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Mint mondta,

egy kiváló desszertről van szó, amely vendégvárónak is megteszi.

„Karácsonykor rendszerint meglátogatnak családtagjaink, szeretteink, így érdemes őket finomságokkal várni, hogy még kellemesebb legyen az ünnepi együttlét. Ebben igyekszem segíteni önöknek” – jelentette ki a szakember.

Érdemes a boltokba menni

Eme sütemény összeállításában is nagyon hasonlít a püspökkenyérre, ám ez esetben érdemes szárított, aszalt gyümölcsöket is beszerezni. Utóbbiakat most már szinte minden üzletben árusítják, de persze a szupermarketekben mindig nagyobb a választék – magyarázta a szakács. Jó, ha vásárolunk aszalt narancsot, lime-ot, kivit, ananászt, esetleg barackot is, hiszen a többféle íz változatosabbá teszi a süteményünket.

Ezeket én is a boltból szerzem be, hiszen mi magunk nem tudjuk ennyire jó minőségűre aszalni a gyümölcsöket, a gyártók ugyanis profi berendezésekkel dolgoznak

– tette hozzá.

Piskótaalappal

A gyümölcskenyér alapjához piskótatésztát kell készítenünk, így élesztőre nem lesz szükségünk. Első lépésként vegyünk elő három-négy tojást, majd válasszuk szét ezek sárgáját a fehérjétől. Előbbit keverjük el vaníliás cukorral, utóbbit pedig verjük fel habnak. Közben olvasszunk fel vajat, amit adagoljunk a tészta összeállításához használt búzaliszthez.