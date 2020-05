Újra kell számolni a várható bevételeket, le kell faragni a kiadásokból

A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások, amelyek erőteljesen visszavetették a gazdaságot, a székelyföldi városok költségvetésében is érezhető nyomokat hagynak. Tízmilliókra rúgó bevételkiesésekkel, átcsoportosításokkal kell számolni, korábban tervezett kiadásokról kell lemondani.

Minden székelyföldi önkormányzatnál bevételkieséssel számolnak. Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Székelyudvarhely esetében a költségvetés tervezett bevételeinek kiesése a becslések szerint mintegy tízmillió lejre tehető majd – tájékoztatott kérdésünkre Zörgő Noémi. A városháza sajtószóvivője szerint mivel a járvány miatt kialakult helyzet komoly nyomot hagy az ország teljes gazdaságán, természetesen számolniuk kell helyi szinten is ezekkel a negatív hatásokkal.

– részletezte a szóvivő, aki megerősítette azt is, hogy egyelőre nem tudnak az év végéig biztos számokkal számolni. „Szakértők szerint lesz második hulláma is a járványnak, sőt, még az elsőn sem vagyunk túl, tehát túl sok az ismeretlen. Sok minden fog annak függvényében alakulni, hogy a gazdaság hogyan tud lábra állni országos szinten és a városunkban is” – összegzett.

Úgy számolnak, hogy a személyi jövedelemadóból befolyó összeg nagy mértékben csökkenni fog, ugyanakkor a helyi adók és illetékek esetében későbbi befizetési határidőt szabott meg a kormány, ezt is figyelembe kell venni. Hogy milyen átcsoportosításokra lesz szükség, az még nem dőlt el.

„Ami esetleg igen komolyan tudja érinteni a várost, az a személyi jövedelemadóból származó bevétel csökkenése, de azt nem lehet most kiszámolni, mert ezek az összegek mindig becsléseken alapulnak. Természetesen csökkenéssel számolunk, hogy ez 10 százalék lesz, vagy több, nehéz behatárolni” – értékelt az elöljáró. Füleki emlékeztetett,

a város kulturális intézményeinek nagy része nem működhet, így technikai munkanélküliségre küldték az alkalmazottakat, ezáltal is igyekezve egyensúlyba hozni a helyzetet.

A kulturális intézmények saját betervezett bevételeiket nem tudják megvalósítani, de ha a személyi költségekre alkalmazható a technikai munkanélküliség, akkor csökkennek a kiadások is – érzékeltette a helyzetet. Hangsúlyozta, az önkormányzat lépéseket tett annak érdekében, hogy a bevételkiesések ellenére biztonságosan tudják lezárni az évet, a város működtetését biztosítsák. Megemlítette, hogy a város által finanszírozott nagy rendezvények augusztus végéig elmaradnak, ezek költségeit már át is csoportosították lélegeztetőgépek vásárlására és katasztrófavédelmi költségekre. Szerinte a takarékoskodás ellenére a lakosság a város biztosította szolgáltatásokban, az útjavításokban nem fogja érezni a bevételkiesést, ugyanakkor a tervezett beruházások nem álltak le, és újakat is indítanak.

Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, Tóth-Birtan Csaba úgy nyilatkozott, a koronavírus-járvány miatt a Sepsiszentgyörgy jóváhagyott költségvetésében a saját bevételek értéke várhatóan mintegy 6 százalékkal, 6,5 millió lejjel csökken ebben az évben. Számításaik szerint a fizetős parkolók használatának illetékei, a jövedelemadókból visszaosztott érték, a koncessziókból és bérbeadásokból származó jövedelem, a társulási szerződések utáni járandóságok, a szabadidős tevékenységekből származó bevételek, illetve még más bevételek terén várható csökkenés.