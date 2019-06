Újdonságokkal készülnek a Vásárhelyi Forgatag szervezői

Az idei, a 7. Vásárhelyi Forgatag idén az Összeköt minket! szlogent kapta • Fotó: Haáz Vince

„Nem tudjuk még, hogy sikerül-e az infrastruktúrát megoldani, az elektromos áramot biztosítani, úgy megoldani, hogy a közúti forgalomban se okozzunk fennakadásokat és a környékbeli lakókat se zavarjuk” – mondta a főszervező. Elárulta azt is, hogy hivatalos levélben kérték az RMDSZ városi szervezetének a segítségét, járjon közbe az önkormányzatnál a terv megvalósítása érdekében, de tárgyalnak ez ügyben Makkai Gergely alpolgármesterrel és Claudiu Maiorral, a polgármester tanácsadójával is.

Minden évben az utolsó száz méteren dőlt el, hogy sikerül-e együttműködési szerződést kötni a polgármesteri hivatallal, ezt szeretnénk most jóval a rendezvény előtt megtudni és papírra vetni

– hangsúlyozta Portik.

Arculatváltás is lesz az idei Forgatagon, kissé bohémabb, vidámabb, élénkebb üzenetet szeretnének közvetíteni a szervezők, akik

arra törekednek, hogy trendibb és vidámabb rendezvényt kínáljanak a vásárhelyieknek.

Az igények felmérése érdekében egy online véleménykutatást is végeztek, közel 900 személytől kaptak visszajelzést. A válaszolók 30 százaléka valamennyi forgatagon részt vett már, másik 30 százaléka legalább három alkalommal és további 30 százaléka egyszer csak, vagy egyszer sem forgatagozott – derült ki a felmérésből. Ez azért is fontos, mert a szervezők szeretnék valamennyi marosvásárhelyit megszólítani és rábírni, hogy menjen ki az augusztus 24. és szeptember 1. közötti rendezvénysorozatra. A válaszokból azt is megtudták, hogy első helyen a koncertek szerepelnek, mint vonzó program, a második helyen a kézműves vásár és harmadikként a családi és gyermekprogramok a legvonzóbbak.

A legkiemelkedőbb programokat is ismertették a szervezők, az újdonságokra is felhívva a figyelmet. A Borudvar mellett idén szerveznek egy Sörudvart is, amelynek a Jazz klub udvara lesz a helyszíne és ahol különböző kézműves söröket lehet majd kóstolni. Lesznek koncertek is, és gyermekfoglalkozások is. A másik újítás, amennyiben sikerül a várba költöztetni a forgatagot, hogy a családi programoknak a Csicsergő udvar ad helyet, a várfalakon belül. Harmadik újdonságként arról számoltak be, hogy Csevegő címen indítanak egy Forgatag podcast-et, ahol a szervezőket mutatják be.

A koncert felhozatalban a legkiemelkedőbb a Neoton Família sztárjai, de jön a Kerekes Band és Keresztes Ildikó, valamint a marosvásárhelyi filharmónia is tart egy nagyszabású, szabadtéri hangversenyt, ahol a legnépszerűbb klasszikusokat szólaltatja meg „könnyedebb, szórakoztatóbb” változatban. Jön még a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, illetve előadást tart a Magyar Állami Opera, és sanzon előadással érkezik Szilágyi Enikő.