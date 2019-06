Újabb RMDSZ-es önkormányzati képviselő mond le a mandátumáról Marosvásárhelyen

Bakó Szabolcs is lemond önkormányzati képviselői mandátumáról. A múlt héten lemondott Fúró Judithoz hasonlóan nála is betelt a pohár az RMDSZ-frakció cselekvésképtelenségétől. Ő az ötödik személy, aki kevesebb mint két hét leforgása alatt továbbáll. A soron következő Kovács Árpád Géza is bejelentette, hogy nem kívánja betölteni Bakó megüresedett helyét.